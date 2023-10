Les dettes rendent les Québécois anxieux

Les Québécois sont plus préoccupés par leurs dettes que par le loyer ou l’épicerie. Les jeunes craignent pour leur part de ne jamais pouvoir accéder à la propriété.

• À lire aussi - L’entrepreneuriat en péril au pays: «Je ne voulais pas perdre ma maison pour ma famille»

• À lire aussi - L’endettement des Québécois prend de l’ampleur

• À lire aussi - Vers des paiements hypothécaires 35% plus élevés

Le remboursement des dettes devient la principale préoccupation des personnes souffrant d’anxiété financière sévère ou extrême, devançant même les dépenses liées au logement et à l’alimentation.

C’est ce qui ressort de la mesure de l’indice d’anxiété financière de Centraide du Grand Montréal, réalisée en collaboration avec la firme de sondage Léger. Un coup de sonde effectué deux fois par année pour connaître les préoccupations des Québécois quant à leur situation financière.

Rappelons qu’un rapport d'Equifax Canada en septembre montrait que l'endettement non hypothécaire moyen par consommateur battait un nouveau record, soit de 21 131$.

Photo courtoisie

«Les gens en situation de pauvreté n’ont pas de coussin, ce sont des gens qui vivent au jour le jour et essaient de passer à travers le mois. Or, quand tu es serré à ce point, tes postes budgétaires sont entièrement occupés par le logement et l’alimentation. Si tu traînes des dettes de cartes de crédit ou autres, et si elles augmentent, tu n’as plus de capacité de payer l’essentiel», explique Claude Pinard, PDG de Centraide du Grand Montréal.

Le «rêve américain» meurt

C’est 85% des Québécois qui éprouvent de l’anxiété à divers degrés, dont 44% sont de modérés à extrêmement anxieux. L’anxiété financière est d’autant plus criante pour certains groupes de la population: les personnes racisées (60%), les parents (58%), les jeunes de 18 à 34 ans (54%).

Parmi les autres craintes, on trouve celle de ne jamais pouvoir accéder à la propriété chez les jeunes de 18 à 34 ans. Ils sont près des deux tiers (61%) à penser ainsi.

«Quand on sait que ça prend un revenu annuel de plus de 100 000$ pour acheter à Montréal, beaucoup de jeunes se disent: on ne pourra jamais acheter. Beaucoup aussi ne voient pas la banlieue comme une option. Ils doivent donc renoncer à leur rêve», souligne Claude Pinard.

Rares sont ceux qui croient que la question d’abordabilité des logements va s’améliorer. «Davantage de ménages anticipent une augmentation des coûts de logement dans les prochains mois, soit 54% d’entre eux. Cela représente une hausse de 10 points de pourcentage depuis avril dernier», ajoute Christian Bourque, vice-président exécutif chez Léger.

Photo tirée de LinkedIn

À voir aussi