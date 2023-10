Les gardiens du Québec: un déclin drastique depuis 20 ans dans la LNH

Marc-André Fleury a bloqué sa première rondelle sur une glace de la LNH le 10 octobre 2003. Premier de classe du repêchage de 2003, il faisait ses débuts avec les Penguins de Pittsburgh dans un revers de 3 à 0 contre les Kings de Los Angeles.

Il y a 20 ans, les gardiens du Québec ne représentaient pas un phénomène rare dans la LNH.

Martin Brodeur, Roberto Luongo, Jean-Sébastien Giguère, José Théodore, Marc Denis et Patrick Lalime occupaient tous des rôles de numéro un. Lors de la saison 2003-2004, il y avait 20 gardiens québécois (un match ou plus).

Dix ans plus tard, soit lors de la saison 2013-2014, on constatait déjà une chute importante avec 8 gardiens (un match ou plus). La glissade n’a jamais arrêté.

Avec la visite de Fleury et du Wild du Minnesota, il y avait un duel entre deux gardiens du Québec sur la glace du Centre Bell. Les deux hommes masqués représentaient 66% du total de gardiens natifs de la province jadis décrite comme une pépinière.

Devon Levi, un gardien recrue des Sabres de Buffalo, est l’autre représentant du Québec.

Au chapitre des victoires dans l’histoire de la LNH, il y a quatre gardiens du Québec au sommet avec Martin Brodeur (691), Patrick Roy (551), Marc-André Fleury (544) et Roberto Luongo (489). Mais cette statistique est plus le signe d’une époque anciennement glorieuse qu’un indicateur du futur.

Les gardiens du Québec depuis 20 ans

Un match ou plus 10 matchs ou plus

2003-2004: 20 14

2005-2006: 19 14

2006-2007: 17 13

2007-2008: 16 13

2008-2009: 14 12

2009-2010: 13 11

2010-2011: 12 11

2011-2012: 13 9

2012-2013: 11 8

2013-2014: 8 7

2014-2015: 7 4

2015-2016: 7 5

2016-2017: 7 6

2017-2018: 7 7

2018-2019: 7 6

2019-2020: 6 5

2020-2021: 4 2

2021-2022: 7 3

2022-2023: 4 2

2023-2024: 3 -

