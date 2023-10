Les Islanders veulent passer un message percutant à la LNH

Les Islanders de New York, qui ne sont pas reconnus comme une équipe offensive, veulent prouver à toute la Ligue nationale de hockey (LNH) qu’ils peuvent gagner leurs duels par des écarts de plus qu’un but.

Le premier match de leur saison a été à l’image des dernières années, marquées par un certain succès en dépit de problèmes offensifs : une mince victoire de 3 à 2 contre les Sabres de Buffalo, samedi. Cependant, le pointage final ne dit pas toute l’histoire de ce match. Selon le quotidien « New York Post», l’équipe gagnante a dominé ses adversaires 12 à 5 pour le total de chances de marquer et 4 à 1 pour celles considérées dangereuses.

«Je crois que nous avons le potentiel d’en faire encore plus, a déclaré Brock Nelson, qui a ouvert la marque dans la partie contre les Sabres. C’est un aspect qu’on travaille, on essaie de créer plus d’occasions offensives et de mettre la rondelle dans le fond du filet. Nous avons les joueurs pour le faire.»

Lors des deux dernières saisons, l’attaquant a terminé au premier rang des pointeurs de son équipe avec 59 et 75 points respectivement; en 2021-2022, il a fini ex aequo avec Mathew Barzal.

Des ajouts intéressants

L’année passée, peu avant la date limite des transactions dans la LNH, les Islanders ont mis la main sur deux joueurs qui se trouvent maintenant sur leur top 6 offensif : Bo Horvat et Pierre Engvall.

S’ils n’ont pas eu beaucoup de temps pour profiter des renforts à cause de la blessure de Barzal subie sept matchs après l’arrivée de l’ancien capitaine des Canucks de Vancouver, les signes s’avèrent encourageants pour l’offensive de l’équipe dirigée par l’entraîneur-chef Lane Lambert.

«Ils ont beaucoup d’habiletés, a estimé l’attaquant de soutien Cal Clutterbuck. Je pense que le potentiel a toujours été là. Ils doivent s’habituer à jouer ensemble et rester en santé.»

En plus de Nelson, Horvat, Engvall et Barzal, le top 6 de l’équipe new-yorkaise est complété par Kyle Palmieri et Simon Holmstrom. Reste maintenant à voir s’ils pourront passer de la parole aux actes. New York n’a jamais fait mieux que le 21e rang de la LNH au niveau des buts marqués en une saison depuis la saison 2017-2018.

Les Islanders recevront les Coyotes de l’Arizona mardi soir au UBS Arena.

