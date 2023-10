Martin St-Louis pointe du doigt l'indiscipline de ses joueurs: « C’est inacceptable »

C’était manifestement un match à oublier pour la troupe montréalaise. Prêchant par indiscipline, elle a offert huit supériorités numériques au Wild. Une de plus que lors de la visite de Connor Bedard.

Puisque la formation du Minnesota est mieux nantie que celle des Hawks, elle en a profité à trois reprises.

« Tu ne peux pas écoper d’autant de punitions. C’est inacceptable », a lancé l’entraîneur-chef du Canadien.

« On en pogne tellement que je pourrais faire réchauffer le banc à n’importe qui », a-t-il ajouté sourire en coin à un collègue qui voulait connaître son opinion sur l’une des infractions décernées à Juraj Slafkovsky.

Dans le vestiaire, Brendan Gallagher n'en revenait pas de voir qu'autant de ses coéquipiers avait visité le cachot.

« C'est la plus belle définition de l'expression "on s'est tiré dans le pied". En jouant comme ça, tu ne peux pas gagner un match dans cette ligue, a-t-il indiqué. Ce n'était pas un manque de préparation ou d'énergie. On savait ce qu'on avait à faire. On n'a pas joué de façon assez intelligente pour gagner. On ne s'est pas donné de chance. »

Deux cadeaux au Wild

Comme si ce n’était pas suffisant, la troupe de Dean Evason a marqué deux buts lors d’une même infériorité numérique, celle où Ryan Hartman se trouvait au cachot.

« Ça ne peut pas arriver. C’est notre faute, c’est la responsabilité de notre unité. Ça a complètement tué le momentum du match », a indiqué Sean Monahan, présent sur la patinoire pour le premier de ces deux buts.

Il y aura assurément du travail à faire pour les unités spéciales du Canadien d’ici au prochain match, prévu samedi, avec la visite des Capitals de Washington.