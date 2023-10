Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 18 octobre qui valent le détour.

Hockey : Sénateurs d’Ottawa c. Capitals de Washington

Les Capitals sont enfin réveillés, après leur victoire de 3 à 2 sur les Flames de Calgary, lundi. Avant d’affronter le Canadien de Montréal samedi, la troupe de Spencer Carbery se frottera aux surprenants Sénateurs. Ceux-ci ont battu le Lightning de Tampa Bay et les Flyers de Philadelphie coup sur coup la fin de semaine dernière, chaque fois par le pointage de 5 à 2. Brady Tkachuk a déjà quatre buts à sa fiche, mais un franc-tireur qui ne demande qu’à toucher la cible, c’est Alexander Ovechkin. Le capitaine des Capitals n’a pas influencé les deux premiers matchs de la saison, sauf qu’il peut exploser à tout moment. Le Russe fera des dommages face aux Sénateurs.

Prédiction : Victoire des Capitals de Washington – 2,40

Soccer : Charlotte FC c. Inter Miami CF

L’Inter Miami est déjà éliminé du portrait éliminatoire dans l’Association de l’Est, mais le Charlotte FC a toujours sa chance. Avec encore deux matchs à disputer, l’équipe de la «Queen City» sera dangereuse pour des clubs comme le CF Montréal, qui s’accroche à sa huitième position. La fin de saison est ardue pour le club, mais une lueur d’espoir persiste. Charlotte a remporté ses deux plus récents duels par blanchissage contre le Toronto FC et le Fire de Chicago. Sans Lionel Messi, Miami n’y arrive plus. Sauf que la pression de bien faire durant le dernier match à la maison, au DRV PNK Stadium, sera forte. Les deux clubs croiseront le fer de nouveau samedi. L’Inter Miami pourrait gagner la première bataille, mais pas la guerre.

Prédiction : Victoire de l’Inter Miami CF – 2,45

Baseball : Astros de Houston c. Rangers du Texas

Les Rangers ont trouvé le remède miracle pour venir à bout d’un adversaire qui leur a donné des maux de tête par le passé. Les hommes de Bruce Bochy ont gagné les deux premiers matchs de la série de championnat de la Ligue américaine à Houston. Les lanceurs de l’équipe ont été particulièrement efficaces, tandis que les artilleurs des Astros ont piqué du nez. Les Rangers enverront leur as Max Scherzer sur la butte pour le troisième duel, à Arlington. Le vétéran de 39 ans est suffisamment remis de sa blessure à l’épaule qu’il a subie le 12 septembre face aux Blue Jays de Toronto. Le triple vainqueur du trophée Cy-Young connait bien les duels importants, lui qui a remporté la Série mondiale avec les Nationals de Washington en 2019.

Prédiction : Victoire des Rangers du Texas – 1,74