Pas de chef du PLQ avant 2025: le président du conseil régional de Laval claque la porte

La décision du Parti libéral du Québec de repousser à 2025 l'élection d'un nouveau chef fait des mécontents. Le président du conseil régional de Laval claque la porte, a appris notre Bureau parlementaire.

Le PLQ a atteint «un point de rupture» avec «la récente décision de la direction d'ignorer la volonté nettement majoritaire (80 à 90% selon les instances) des représentants du conseil de direction ainsi que des présidents d'association de tenir une course à la direction à l'automne 2024», soutient Denis Piché, dans sa lettre de démission, obtenu par Le Journal.

Le scénario d'une course à la chefferie plus tardive a été retenu par les instances de la formation politique, qui a dévoilé les règles de la campagne au leadership la fin de semaine dernière à l'occasion d'un Conseil général du PLQ.

Les candidats à la direction ont donc encore au moins un an pour se décider.

Le parti n'aura un nouveau leader qu'au printemps 2025.

Dans sa missive, M. Piché pointe également du doigt la récente décision d'exclure du caucus libéral le député Frédéric Beauchemin, visé par une plainte de harcèlement psychologique formulée par la présidente de la Commision-Jeunesse.

Il estime qu'il s'agit de «comportements cavaliers» à l'endroit d'un élu qui a «fait l'objet de jugements expéditifs et sommaires».

«Au terme d'une longue et déchirante réflexion, j'en suis venu à la conclusion de ne plus donner l'impression de cautionner une incurie qui s'aggrave au lieu de se résorber et qui fait courir notre parti tout droit à la catastrophe», écrit-il.