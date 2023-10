Robert De Niro confie qu'être père n'est pas plus facile avec l'âge

Robert De Niro a admis que la paternité « ne devient pas plus facile » en vieillissant.

Lors d'une récente interview avec le Guardian, celui qui est devenu père pour la septième fois cette année a révélé qu'il ne faisait pas le « gros du travail » pour son plus jeune enfant. « Tout se passe bien », a déclaré l'acteur, âgé de 80 ans, à propos de la vie avec son nouveau-né. « On ne sait jamais ce qui va se passer. Ils sont pleins de surprises. »

Quant à au fait de renouer avec les couches et les biberons à 80 ans, cela semble en effet compliqué. « Cela ne s'arrange pas avec le temps », a avoué la star de The Irishman. « C'est comme ça. Ce n'est pas grave. Je dois dire que je ne fais pas le gros du travail. Je suis là, je soutiens ma compagne. Mais c'est elle qui fait le travail. Et nous avons de l'aide, ce qui est très important. »

Lorsqu'on lui demande s'il apprécie être père, Robert De Niro répond : « Oui, bien sûr ».

« Avec un bébé, ce n'est pas la même chose qu'avec ma fille de 11 ans. Avec mes enfants adultes. Mes petits-enfants. Tout est différent », a-t-il déclaré à la publication. « Je ne parle pas aux enfants adultes comme je parle à mon bébé, ni comme je parle à ma fille de 11 ans, bien qu'elle soit très intelligente. »

Robert De Niro a annoncé la naissance de son septième enfant, Gia, en mai dernier, qu'il a eue avec sa compagne Tiffany Chen, 45 ans.

Il a rencontré cette professeure d'arts martiaux sur le tournage du film Le Nouveau Stagiaire, en 2015, avec qui il entretient une relation amoureuse depuis 2021.

Outre Gia, Robert De Niro est le père d'Elliot et d'Helen, qu'il a eus avec son ex-femme Grace Hightower, mais aussi de Drena et Raphael avec son ancienne compagne Diahnne Abbott. Il a également eu les jumeaux Aaron et Julian avec Toukie Smith.

