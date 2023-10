Sachez dénicher les courriels-espions dans votre ordinateur

Difficile de dire combien de milliards de courriels sont envoyés chaque jour sur la planète Internet. Les courriels sont partout, avec les parents, les amis, les réseaux sociaux, les boutiques en ligne; bref il est plus simple d’énumérer les activités où il n’y a pas de messageries électroniques.

Selon certains experts, le pistage dans les courriels a atteint un niveau « endémique » chez les grands émetteurs de courriels et, bien entendu, chez les redoutables producteurs de pourriels.

Dans bien des messages, se cachent des pixels de suivi – intégrés quelque part dans le courriel – qui permettent à la plupart des expéditeurs de savoir si un courriel est ouvert. Une fois que la petite image cachée est chargée, elle envoie un rapport à son destinateur. Et les outils qu’ils emploient pour nous pister n’ont cessé de gagner en puissance.

Ces expéditeurs connaissent les heures et les dates d'ouverture des courriels auxquels ils sont associés, ainsi que l'emplacement de l'appareil utilisé et le logiciel de messagerie concerné. Cela fait beaucoup de données à transmettre à une entreprise étrangère légitime ou louche dont on ne sait rien de l’utilisation des données recueillies.

Connaître son public ou atteinte à la vie privée ?

Les spécialistes du marketing diront que ce type de suivi est essentiel pour comprendre leur public et obtenir un certain retour sur leurs investissements publicitaires. Mais à l’autre extrême, cela peut ressembler à une atteinte à la vie privée d'avoir essentiellement un œil qui plane au-dessus de votre épaule et qui note chaque fois que vous ouvrez et lisez un courriel spécifique, surtout si vous n'apprenez qu'après coup que cela se produit.

Comment mettre un frein au pistage des courriels

Le moyen le plus simple de mettre fin aux pixels pisteurs consiste à empêcher le chargement par défaut des images dans l'application de courriel. Vos messages seront moins attrayants à lire, mais c'est un compromis qui vaut la peine d'être fait si vous souhaitez avoir ce niveau de contrôle.

Google

Gmail

Dans les comptes Gmail sur le web, on peut aussi limiter le suivi. Cliquez sur la roue dentée (en haut à droite) > Voir tous les paramètres > Général et, sous Images, > sélectionnez Demander confirmation avant d'afficher des images externes (cette option désactive également la messagerie dynamique). Descendez tout en bas de la fenêtre pour enregistrer la modification.

Mail sur macOS

Dans Mail sur macOS, choisissez au menu Mail > Préférences > Affichage et décochez Charger le contenu distant dans les messages. Dans macOS Sonoma, le système le plus récent, il faut non pas aller à Affichage, mais à Confidentialité. Vous aurez le choix de laisser l’application faire le tri en cochant Protéger l’activité de Mail, ou la décocher pour choisir plus bas Bloquer tout le contenu distant.

Mail sur iOS

Même logique qu’avec macOS, allez dans l’appli Réglages > Mail > Protection de la confidentialité et faites votre choix.

Outlook sur Win10

Dans le programme Outlook Mail fourni avec Windows 10, appuyez sur la roue dentée en bas du volet de navigation, puis sélectionnez Volet de lecture et assurez-vous que les deux options Télécharger automatiquement des images externes sont désactivées.

Gmail sur Android

Vous trouverez des paramètres similaires sur votre téléphone. Dans Gmail pour Android ou iOS, tapez le bouton de menu (en haut à gauche), > Paramètres > votre compte de messagerie > Images.

Avec des outils tiers

Il existe des outils gratuits comme Ugly Email (https://uglyemail.com) et Trocker, des extensions pour Chrome et Firefox qui fonctionnent avec Gmail dans votre navigateur.

Les modules complémentaires affichent une icône à côté des courriels de Gmail contenant des pixels de suivi, avant même que vous n'ouvriez le courriel lui-même – vous pouvez choisir d'éviter tout message contenant des pixels de suivi.

Trocker

Trocker, gratuit Chrome et Firefox, fonctionne avec Gmail, Yahoo et Outlook. Comme Ugly Email, les pixels de suivi sont bloqués et les courriels qui en contiennent seront marqués d'une petite icône T dans l'en-tête de l'objet lorsque vous ouvrirez le message. Vous pouvez également identifier les liens suivis dans les messages et les bloquer si nécessaire.

Une fois ces réglages et options complétés, vos messageries seront moins visibles vis-à-vis les expéditeurs trop curieux.