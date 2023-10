SAIL lance une plateforme de revente d’articles de plein air usagés

SAIL Plein Air, un détaillant québécois spécialisé dans la vente de vêtements et d’équipements de sport, tente de se tailler une place dans le marché des articles de seconde main en lançant sa propre plateforme de revente d’articles d’occasion.

L'entreprise a lancé cette semaine le site reSAIL.ca, plaidant les besoins croissants des amateurs de plein air qui souhaitent adopter des habitudes de consommation responsables et réaliser des économies.

«La revente fait dorénavant partie intégrante des habitudes de consommation, en raison notamment de ses bénéfices écologiques et économiques. SAIL est fière d'inclure cette pratique écoresponsable dans son offre globale, a déclaré Norman Décarie, président et chef de la direction de SAIL Plein Air Inc. Il s'agit d'une étape importante de notre chemin pour créer une entreprise plus responsable et plus durable.»

La chaîne québécoise espère ainsi faire «vivre de nouvelles histoires» aux nombreux vêtements et équipements qui ne servent plus dans les garages et garde-robes des Canadiens.

Les vêtements, chaussures, sacs et équipements de camping anciens et actuels (tente, abri, sac de couchage) figurent parmi les articles autorisés à des fins de vente sur la plateforme.

Les équipements de sécurité, les produits d’usage personnel, les combustibles et les produits alimentaires sont, quant à eux, exclus.

Une liste de marques et de produits de plein air autorisés facilite la sélection et la mise en ligne des articles pour les vendeurs, précise-t-on dans un communiqué.

S’il existe déjà des joueurs importants comme Marketplace dans le domaine du seconde main, le principal avantage de reSAIL réside dans sa sécurité, selon Nicolas Gaudreau, vice-président marketing chez SAIL.

Sur reSAIL, les clients n’ont pas besoin de se texter ou de s’appeler et ils ne sont jamais en contact l’un avec l’autre. «Tout est fait électroniquement dans une plateforme sécuritaire», a-t-il résumé lors de son passage à LCN.

