Serge Laprade épouse son amoureux des 50 dernières années

Maintenant âgé de 82 ans, le chanteur et animateur Serge Laprade a décidé de vivre sa vie au grand jour.

Il s’est marié la semaine dernière, avec Daniel Arseneault, son amoureux des 50 dernières années.

Pendant des dizaines d’années, il l’a présenté comme son ami et son gérant.

«J’ai deux vies moi. Daniel a gardé le silence, dans le sens qu’il aimait mieux être à l’ombre et me laisser le devant et ne pas mélanger», explique Serge Laprade.

Pendant de nombreuses années, leur famille n’était pas au courant de leur relation.

«Dans ma famille, ça n’aurait pas passé», estime M. Laprade.

Pour lui, le public et sa carrière étaient plus importants.

«J’avais un public féminin monstre. Si ça nuit à ma carrière, moi c’est mon travail, je ne veux pas ça», se remémore-t-il.

Il explique qu’il attendait que la société change. Après des années à vivre loin des regards, Daniel et Serge se sont mariés la semaine dernière.

Ils souhaitent lancer un message aux jeunes.

«Je pense à tous les jeunes aujourd’hui qui n’ont pas l’écoute de leurs parents, de leurs amis, qui se cherchent. Notre but, c’était juste de dire que c’est possible que deux personnes se rencontrent, qui vivent un bonheur, et qui ne sont pas un couple hétérosexuel», expliquent ensemble les nouveaux mariés.