«Son genou flotte»: la fois où Joe Thornton a joué malgré les deux mêmes blessures que Kirby Dach

Est-ce possible de jouer au hockey malgré des déchirures aux ligaments collatéral médial et croisé antérieur d’un genou, comme vient de subir l’attaquant du CH Kirby Dach? La réponse rapide est oui.

Attention, partisans du Canadien, on n’est pas en train de dire que Dach pourra jouer malgré sa blessure. De toute façon, le Tricolore a déjà annoncé qu’il serait absent pour une période prolongée.

Ce qu’on dit, toutefois, c’est qu’il y a au moins un joueur qui a déjà joué malgré ça: Joe Thornton lors des séries de 2017.

Encore avec les Sharks de San Jose, Thornton avait subi les deux mêmes déchirures à des ligaments que Dach, à son genou gauche, en fin de saison. Il avait raté les trois derniers matchs de la saison, puis les deux premières rencontres de la série de premier tour face aux Oilers d’Edmonton. Après les deux premiers matchs, et une égalité 1-1, Thornton avait décidé de tenter un retour au jeu.

«Son genou flotte»

Il avait finalement disputé les quatre derniers duels de cette série quatre de sept, que les Sharks avaient finalement échappé 4-2.

«Je n’ai jamais vu un joueur jouer malgré une déchirure des ligaments collatéral médial et croisé antérieur, avait par la suite reconnu l’entraîneur-chef des Sharks à l’époque, Peter DeBoer. En gros, son genou flotte en ce moment. C’est l’une des choses les plus courageuses que j’ai vues dans ma vie.»

De son côté, Thornton avait attribué cette leçon de courage aux «choses normales que les joueurs doivent endurer».

«C’est malheureux que ce soit arrivé à ce moment de l’année. [...] Les joueurs de hockey sont une race différente. Il y a probablement cinq ou six joueurs qui ont enduré des choses semblables dans l’équipe. C’est comme ça. Je vais aller le faire vérifier aujourd’hui [son genou] et on verra pour la suite.»

À noter ici la différence de scénarios: il s’agissait non seulement des séries, mais Thornton, alors âgé de 37 ans, allait devenir agent libre sans compensation à la fin de cette saison.

Il avait finalement paraphé une nouvelle entente d’un an et 8 M$ avec les Sharks, quelques semaines après.

À voir aussi :