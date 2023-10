Taylor Swift sera-t-elle dans Deadpool 3 ? Depuis des mois, la chanteuse de Shake It Off est pressentie pour incarner Dazzler, un personnage mutant des X-Men capable de convertir le son en lumière et en faisceaux d'énergie.

Les spéculations sont montées d'un cran au début du mois après que Taylor Swift a assisté à un match de football américain avec Shawn Levy et les stars de Deadpool 3, Ryan Reynolds et Hugh Jackman.

Dans une interview accordée à The Wrap, le réalisateur a déclaré que les fans devront « patienter » pour vérifier la rumeur. « Ils font beaucoup de bruit », a déclaré Shawn Levy à propos des fans. « J'ai décidé de ne pas faire de commentaires. Pas de commentaire parce que c'est doublement dangereux. C'est lié à Taylor. Et c'est lié au MCU. Je ne suis pas idiot. Vous allez devoir patienter pour savoir. »

Les fans devront peut-être attendre plus longtemps que prévu, car Shawn Levy ne sait pas si le film sortira toujours en mai 2024 en raison de la grève des acteurs qui se poursuit. « La grève des acteurs et la longue pause dans la production ont mis en péril cette date de sortie, c'est évident. Nous avons tourné la moitié du film. J'ai monté la moitié du film. Nous mourrons d'envie de nous remettre au travail et de sortir ce film l'année prochaine », a-t-il ajouté.

Shawn Levy a déjà travaillé avec Taylor Swift sur le court métrage All Too Well, dans lequel il a fait une apparition. La pop star de 33 ans a déjà joué dans Cats, Amsterdam, Valentine's Day et The Giver.