Tramway: la tension baisse entre Marchand et le gouvernement Legault

La tension des derniers jours entre le maire de Québec et le gouvernement Legault autour du tramway semblait s’être apaisée hier, avec l’appui réaffirmé par le premier ministre et les ministres régionaux et la mise au rancart d’un possible référendum sur le projet.

«On n’est pas là», a affirmé mardi le premier ministre François Legault, quant à la possibilité d’imposer un référendum. Il a tenu ces propos alors même que le maire de Québec se trouvait en impromptu de presse, avant le conseil municipal. Informé de cette déclaration du premier ministre, Bruno Marchand a indiqué que cela confirmait son impression.

M. Marchand ne craignait pas de se voir imposer une telle consultation populaire, qui serait selon lui difficile à mettre en place, mais se réjouissait de l’entendre de la bouche du premier ministre.

Déjà rassuré

«Je vous ai dit que je n’avais pas peur qu’on nous demande un référendum. J’étais déjà rassuré, c’est ce que le premier ministre avait déjà dit. C’est pas parce qu’il y a un ou deux députés qui parlent sans se nommer que ça fait en sorte que le gouvernement change de cap. Est-ce que c’est intéressant qu’il le dise? Oui.»

Il était aussi heureux d’entendre les ministres Jonatan Julien et Geneviève Guilbault réaffirmer le soutien du gouvernement au tramway, mardi.

Une chose est certaine, soutient le maire, «la Ville de Québec ne fera pas de référendum. La consultation démocratique a déjà été faite à plusieurs reprises sur l’enjeu. Pas juste à la Ville de Québec, même au gouvernement du Québec. On a un projet qui est avancé, pour lequel on a fait des dépenses. On avance, on réalise ce projet-là pour lequel on a des besoins à Québec.»

Rappelons qu’en date du 30 juin dernier, 341,1 M$ avaient déjà été dépensés pour la planification, les activités et les travaux préparatoires et le gouvernement a autorisé des dépenses de 924,6 M$.

Plan B

Les coûts seront déposés à la Ville d’ici le 2 novembre. Le maire a répété qu’il pourrait s’engager alors une négociation de quelques semaines ou quelques mois avant que ces chiffres soient rendus publics. Mais quoi qu’il arrive, Bruno Marchand est déterminé à réaliser le projet.

Le maire assure qu’il envisage toutes les avenues.

«Si les consortiums ne déposent pas à ma satisfaction ou si les négociations ne vont pas à la hauteur de ma satisfaction, j’ai un plan B. C’est à ça que je travaille. On ne sera pas pris au dépourvu, ce projet-là doit aller de l’avant.»

Pressé de questions, il n’a pas voulu préciser sa stratégie. «Je prépare un plan B, je souhaite le plan A. Le plan B, je vais vous informer si on en a besoin. J’espère qu’on n’en aura pas besoin.»