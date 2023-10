Un débat qui perdure au Gala de l’athlète: récompenser les sportifs nominés qui sont du sport professionnel ou amateur?

Les nominations en vue du 51e Gala de l’athlète qui aura lieu le 2 novembre sont maintenant connus et le comité de sélection ne se cache pas pour dire qu’un bon vieux débat est revenu à l’ordre du jour. Faut-il récompenser les athlètes professionnels au même titre que les sportifs dits amateurs?

Pas moins de 37 athlètes, 10 entraîneurs et six équipes des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches se retrouvent en nomination dans les 11 catégories.

Un bref coup d’œil aux nommés permet de constater que quelques gros noms du sport professionnel sont du tableau.

C’est le cas du nouveau retraité Patrice Bergeron, qui a encore remporté le trophée Selke remis au meilleur attaquant défensif de la LNH après une saison régulière historique avec les Bruins. Se joignent notamment à lui Jonathan Marchessault, champion de la coupe Stanley avec les Golden Knights, ainsi qu’Édouard Julien, qui a vécu une impressionnante première saison dans le baseball majeur avec les Twins.

Au total, il y a eu 120 mises en candidatures et les débats ont été «intéressants et constructifs», selon le comité de sélection.

«C’a été l’une des meilleures années. C’est toujours enrichissant. Ça amène différentes opinions qui sont toutes bonnes et il faut être ouvert à ça», a noté l’une des membres du comité, Claudine Bergeron.

Toujours des flammèches

Ce n’est pas la première fois que la question du sport amateur versus professionnel revient sur le plancher. À la fin des années 1970, l’attaquant des Nordiques Marc Tardif avait exprimé un malaise à l’effet qu’il ne se sentait pas vraiment à sa place parmi des athlètes qui devaient faire des sacrifices financiers pour pratiquer leur sport.

Même si quelques athlètes d’élite arrivent à mieux vivre en pratiquant leur sport de nos jours, le débat demeure entier au sein du comité de sélection.

«Ce sont des réalités différentes, mais ils sont des athlètes au départ et la région de Québec honore les meilleurs, que ce soit un sport professionnel ou amateur. Et qui sont des amateurs maintenant?», a réfléchi Claudine Bergeron.

«Il faut voir le sport et les athlètes, où ils sont allés le plus loin. C’est dans ce sens-là qu’on va. Question monétaire, est-ce qu’on va aller regarder les T4, les revenus de chacun? Ou est-ce qu’on reconnait l’athlète en lui-même? C’est tout le temps vers ça qu’on se ramène. On reconnaît l’athlète dans son sport», a-t-elle poursuivi.

Deux réalités

Pour sa part, le fondeur Antoine Cyr, en nomination dans la catégorie Sport individuel international masculin, s’est réjoui de faire partie des athlètes considérés, même si les adeptes du ski de fond ne vivront jamais la même réalité que ceux du sport professionnel.

«Il y a tellement de bons athlètes dans la région. Le sport amateur, c’est assez différent. On ne vit pas vraiment avec de gros salaires. Je trouve que c’est déjà quelque chose d’exceptionnel d’être parmi les finalistes au Gala de l’athlète», s’est-il exprimé.

Il est à noter que la compétition sera féroce dans la catégorie des équipes, la seule où il y a six nommés (Blizzard SSF, Remparts, Capitales, ainsi que Rouge et Or football, cross-country féminin et rugby) puisque toutes ces formations ont remporté un championnat.

L’ancien boxeur Fernand Marcotte verra quant à lui sa carrière saluée par le prix Jacques-Amyot.

LES NOMMÉS POUR LE GALA DE L’ATHLÈTE

Sport individuel International masculin

Antoine Cyr, ski de fond

Jean-Simon Desgagnés, athlétisme

Laurent Dubreuil, patinage de vitesse

Éliot Grondin, snowboardcross

Nicolas-Guy Turbide, paranatation

Sport individuel International féminin

Laurie Blouin, snowboard

Sabrina Duchesne, paranatation

Aurélie Rivard, paranatation

Laurence St-Germain, ski alpin

Marion Thénault, ski acrobatique

Partenaire/coéquipier International

Patrice Bergeron, hockey sur glace

Antoine Cyr, ski de fond

Laurent Dubreuil, patinage de vitesse

Édouard Julien, baseball

Jonathan Marchessault, hockey sur glace

Sport individuel National masculin

Mathis Beaulieu, triathlon

Ayoub Bouriel, taekwondo

Louis-David Chalifoux, ski acrobatique

Victor Primeau, ski acrobatique

James Savard-Ferguson, snowboardcross

Sport individuel National féminin

Elizabeth Desrosiers-McArthur, canoë-kayak

Charlie Fontaine, ski acrobatique

Émilie Greenfield, patinage de vitesse

Ashley Koehler, ski acrobatique

Justine Lamontagne, ski alpin

Partenaire/coéquipier National

Elizabeth Desrosiers-McArthur, canoë-kayak

Nathan Gaucher, hockey sur glace

David Glaude, baseball

Kevin Mital, football

Joshua Roy, hockey sur glace

Entraîneur Sport individuel

Louis Bouchard, ski de fond

Gregor Jelonek, patinage de vitesse

Félix-Antoine Lapointe, athlétisme

Frédéric Loyer, canoë-kayak

Marc-André Pelletier, natation

Entraîneur Sport collectif

Glen Constantin, football

Patrick Roy, hockey sur glace

Patrick Scalabrini, baseball

Mathieu Turcotte, hockey sur glace

François Vachon-Marceau, rugby

Découverte féminine

Charline Bourque, judo

Rafaëlle Carrier, vélo de montagne

Maria-Magdaleina Delye, judo

Noémie Jobin, natation artistique

Maude Ricard, taekwondo

Découverte masculine

Jacob Fortin, taekwondo

Médéric Fortin, ski de fond

Léo Fortin-Dionne, cyclisme

Étienne Lacasse, patinage artistique

Luka Sullivan, patinage de vitesse

Équipe