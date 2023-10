Les funérailles collectives



Gilles Kègle, ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs, vous invitent cordialement à participer à cette célébration de prières et la messe pour ces personnes décédées :Mariette-Sylvie Bélanger, Martin Bernard, Jacques Bilodeau, Henri-Noël Brisson, Germain Desgagnés, Marie-Denise Destin, Réal Dorion, Bernard Dupré, André Dupuis, Claude Emond, Ronald Fortin, Réjean Gingras, Sylvain Jean, Renald Lafrance, Louisette Langlois, Louisette Lépinay, Gilbert Murray, Jessee Pelletier, Josée Proulx, Daniel Rodrigue, Benoît Therrien, Éric Tremblay, Fabrice Tremblay.Ils laissent dans le deuil plusieurs parents et ami(e)s, dont Gilles Kègle et l'équipe de la Fondation Gilles Kègle.La mise en terre des cendres se fera le vendredi 27 octobre 2023 à 10 heures au Parc Commémoratif La Souvenance, au 301, rang Ste-Anne, Québec.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, au 380, rue du Pont, Québec (Qc), G1K 6M7, tél.: (418) 524-2626.