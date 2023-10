MORIN, René



À la Maison Catherine de Longpré de Saint-Georges, le mardi 10 octobre 2023, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur René Morin, conjoint de madame Nathalie Boucher et fils de feu André Morin et de madame Alice Bouchard. Il demeurait à Saint-Georges. Il était natif de St-Zacharie. Apprécié de tous ses collègues pour ses loyaux services, il a été à l'emploi de Manac durant trente-cinq ans. Monsieur René Morin sera exposé aule jeudi 19 octobre en après-midi de 14h à 16h et en soirée de 19h à 21h ainsi que vendredi, jour des funérailles, à compter de 12h.et de là, au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. La mise en habitacle aura lieu à une date ultérieure au columbarium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe et sa mère; ses enfants : Steeve (Annie Breton) et Cathy (James Maheux); ses petits-enfants : Pier-Luc, Maïka et Naomie; les enfants de sa conjointe: Joanie Boucher (Samuel Loignon) et Sara Ève Lafontaine; les petits-enfants de sa conjointe: Tristan et Livia Loignon; ses soeurs : Danielle (Gaétan Létourneau), Line (Christine Simard) et Huguette (René Plante); sa belle-mère: Michelyne Roy (feu Michel Boucher); sa belle-soeur: Sophie Boucher; la mère de ses enfants : Pauline Paré. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Qc), G5Y 7M1.