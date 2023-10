BRETON, Marcel



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 11 octobre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Marcel Breton, époux de feu dame Noëlla Fortier. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele vendredi 20 octobre 2023 de 18h à 20h et le samedi 21 octobre 2023 de 14h à 18h., et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Jean-Guy Comeau), Sylvain (Cinmei Sinaga), Mireille (Cédric Valcourt); ses petits-enfants : Jimmy, Cyndy, Anggita, Adinda, Aby et également ses arrière-petits-enfants; ses frères, ses soeurs, son beau-frère et sa belle-soeur : Ghislaine (feu Yvon Bouchard), Jean-Roch (Marjolaine Bluteau), Yolande (feu Jean-Yves Boitière), Rachel (Pascal Tremblay), Robert; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec, QC, G1S 1C1, par téléphone au 418 687-6084 / site internet : www.michel-sarrazin.ca