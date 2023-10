[SONDAGE] Six jeunes Québécois sur dix ne font pas confiance aux médias et croient que les gouvernements cachent les preuves de vie extraterrestre

Les jeunes Québécois adhèrent davantage aux théories complotistes que les plus âgés et sont plus nombreux à croire que les gouvernements cachent les preuves de contacts extraterrestres, révèle un sondage rendu public mercredi.

Six Québécois sur dix ayant entre 18 et 35 ans croient que les médias traditionnels manipulent l’information qu’ils diffusent selon un coup de sonde de plus de 1009 répondants qui s’est tenu en septembre.

«Cette méfiance envers les institutions correspond à une hausse de l’adhésion à des théories du complot», commente Christian Bourque, vice-président de la firme Léger, qui a réalisé le sondage.

À la question «Des preuves de contacts extraterrestres sont dissimulées au grand public», 37% des personnes de 18 à 34 ans répondent par l’affirmative. Et 30% croient que les gouvernements «cachent au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins».

Par comparaison, 32% des 55 ans et plus croient à la première affirmation et 21% à la seconde.

«Alarmant»

«C’est alarmant de voir tant de Québécois mettre en doute la fiabilité des informations journalistiques. Les médias traditionnels ont une grosse côte à remonter pour regagner la confiance du public, particulièrement chez les jeunes», commente Patrick White, professeur à l’École des médias de l’UQAM.

Photo courtoisie

«Ce qui me semble particulier dans ce sondage, c’est la fracture générationnelle. Les jeunes sont de plus en plus décrochés des médias traditionnels», se désole Normand Landry, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains et professeur à la TÉLUQ. Il pense que les médias d’information, qui mettent beaucoup trop l’accent sur le vedettariat des chroniqueurs, participent au phénomène en favorisant la confusion des genres.

En faire plus dans les écoles

«La méfiance envers les institutions, et particulièrement les médias, n’est pas propre au Québec. On en voit beaucoup de traces en France où on tente depuis les attentats du Bataclan, en 2015, de favoriser les programmes d’éducation aux médias dans les écoles», explique un des conférenciers, Alain Devalpo, président de l’organisme Globe Reporters.

Son organisme propose par exemple de transformer la salle de classe en salle de rédaction avec rédacteur en chef, chef de pupitre et reporters chargés de couvrir un événement d’actualité. Des projets en collaboration avec des journalistes professionnels en Cisjordanie et dans certains pays d’Afrique sont actuellement en place.

Sensibles à la question, des experts recommandent de favoriser la lecture des journaux et des médias d’information à l’école. «C’est la clef, je crois», affirme Patrick White qui déplore la lenteur avec laquelle le système scolaire avance dans ce dossier.

Celui-ci est l’organisateur d’un colloque sur l’éducation aux médias et à l’information, qui se tient aujourd’hui à l’UQAM.

C’est à l’occasion de cette rencontre internationale que le sondage a été commandé à la firme Léger en septembre dernier.

Les faits saillants

Contrôle de la pensée et 11 septembre

Plus du tiers (28%) des jeunes de 18 à 34 ans croient que «des technologies permettant le contrôle de la pensée sont utilisées sur des gens à leur insu», contre 18% dans les autres groupes d’âge.

Une proportion à peine moindre (26%) croit que les attentats du 11 septembre 2001 «ont été planifiés par d’autres que des terroristes islamistes».

Féminisme

Croyez-vous que le féminisme soit «une stratégie pour permettre aux femmes de contrôler la société»? Un jeune de 18 à 34 ans sur cinq (20%) répond par l’affirmative. Chez les hommes, la proportion est de 16%

Réchauffement climatique

«Le réchauffement climatique n’existe pas, c’est une thèse avant tout défendue par des politiques et des scientifiques pour faire avancer leurs intérêts.» À cette question, 15% des jeunes répondent positivement. Deux fois plus que les 55 ans et plus (7%)

COVID-19

18% des jeunes (contre 10% des 55 ans et plus) croient que la propagation du coronavirus était «une tentative délibérée d’un groupe de personnes puissantes de prendre le contrôle sur la population».

Élections volées

Donald Trump s’est-il fait voler l’élection dans l’État de Géorgie en 2020? 18% des jeunes Québécois le croient, contre à peine 6% des 55 ans et plus.