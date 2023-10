LABRECQUE, Huguette Guay



J'ai atteint la fin de mon voyage terrestre et pour moi le soleil s'est couché le 6 octobre 2023. J'ai eu une belle vie et je suis partie sereine. De là-haut je veillerai sur vous tous que j'aime. Je demeurais à Lévis et autrefois à Montmagny. J'étais la fille de feu Philippe Guay (feu Annie Dumont et en secondes noces feu Blanche St-Pierre). Je vais rejoindre mon époux Raymond Labrecque. Je laisse dans le deuil mes enfants: Marlène (Steve Roy), Marie-Josée (Yvon Desmeules), Francis (Nancy Gaumond) ainsi que mes petits-enfants: Laurie, William et Jason; de la famille Guay: feu Jean-Marc (feu Thérèse Picard), feu Roger (Louisette Roy), Muriel (feu Antoine Moschonas), Ruth, feu Jean-Guy (Suzanne Gagnon), feu Jean-Maurice (Ghislaine Carrier); mes beaux-frères et mes belles-sœurs de la famille Labrecque: feu Roland (feu Angéline Girard), feu Marie (feu Joseph Labrecque), feu Réal (Marguerite Lacroix), feu Christiane (feu Eliel Talbot), Julienne (feu Pierre Fournier), Julien (Nicole Gagnon), feu Jean-Marc (feu Madeleine Gagnon), Fernand (Monique Gaudreau). J'ai une pensée pour mes neveux et mes nièces des familles Guay et Labrecque. J'ai eu la belle opportunité de terminer mes jours à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, où j'ai été entourée par des personnes que j'appelais mes anges gardiens. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la mission de cette maison, https://dons.mspdulittoral.com/ maisonspl-1/don-en-ligne/dons-a-la-memoire-de-in-memoriam-1/personal. Je tiens également à remercier, mon médecin de famille, Dre Marie-Hélène Poulin de Lévis. Mes enfants vous accueilleront,, jour des funérailles, à compter de 13h.Mes cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la