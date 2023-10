À peine 28 % des Canadiens veulent encore de Justin Trudeau

Plus de la moitié des Canadiens espèrent que le premier ministre Justin Trudeau va démissionner avant les prochaines élections, un sentiment partagé par pratiquement la moitié des électeurs libéraux.

Le plus récent coup de sonde d’Angus Reid dévoilé mercredi montre que 57 % des Canadiens souhaitent la démission du premier ministre, tandis que seulement 28 % des répondants croient qu’il devrait rester en poste, les 15 % restant étant indécis.

Sans grande surprise, les militants conservateurs sont les plus prompts à réclamer le départ de M. Trudeau, à 82 %. Or, même chez les militants libéraux, la figure du premier ministre est très polarisante avec 44 % des répondants qui appuient leur chef, contre 41 % qui espèrent qu’il sera remplacé.

En parallèle, le taux d’approbation du travail du premier ministre a atteint un creux à seulement 31 %, un taux qui n’avait pas été vu depuis août 2019 dans les sondages d’Angus Reid.

Advenant que le premier ministre accepte de céder la tête de la chefferie de son parti, peu de ministres suscitent d’engouement pour le moment. Seule la vice-première ministre Chrystia Freeland suscite un certain enthousiasme avec 19 % des répondants qui ont admis qu’ils seraient plus portés à voter pour les libéraux si elle était cheffe du parti.

L’exception québécoise

Plus largement, les intentions de vote au pays continuent à aller du côté des conservateurs qui obtiennent 39 %, une avance de 11 % sur les libéraux (28 %).

La seule province à résister aux sirènes conservatrices est le Québec où les troupes de Pierre Poilievre n’obtiennent que 23 % des intentions de vote, derrière le Bloc québécois (28 %) et les libéraux (29 %). Partout ailleurs, les conservateurs peuvent tabler sur des intentions de vote atteignant 40 % et plus, exception faite des provinces de l’Atlantique (37 %).

Selon les projections de l’agrégateur de sondages 338 Canada, si l’élection fédérale avait lieu demain, le parti conservateur pourrait espérer obtenir environ 194 sièges, un nombre plus que suffisant pour avoir un gouvernement majoritaire.