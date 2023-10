Allemagne: une synagogue visée par des cocktails Molotov

Une synagogue de Berlin a été visée dans la nuit de mardi à mercredi par des jets de cocktails Molotov qui n'ont provoqué ni blessés ni dommages, a indiqué mercredi la police.

Deux inconnus «arrivés à pied vers 3 h 45 (1 h 45 GMT), ont lancé deux bouteilles enflammées remplies de liquide en direction de la synagogue de la Brunnenstraße» qui fait partie d'un complexe culturel de la communauté Kahal Adass Jisroel, comprenant aussi une école et une crèche, selon un communiqué de la police.

«Les bouteilles ont heurté le trottoir et se sont brisées. Le feu s'est alors éteint. Les deux hommes encagoulés se sont ensuite enfuis», décrit-elle.

Une enquête a été lancée pour retrouver les auteurs du délit.

AFP

Un nouvel incident s'est déroulé quand un homme de 30 ans roulant en scooter électrique s'est arrêté devant la même synagogue, a lancé son véhicule dans sa direction puis a voulu se diriger vers le bâtiment.

Les forces de l'ordre l'en ont empêché et l'ont interpellé. «Il a alors résisté et proféré des slogans anti-israéliens», avant de se calmer et d'être finalement relâché.

Sans se référer spécifiquement à ces incidents, le chancelier Olaf Scholz, qui se trouve en Égypte après une visite de solidarité la veille en Israël, a immédiatement condamné les agressions contre la communauté juive en Allemagne.

AFP

«Des attentats contre des institutions juives, des débordements violents dans nos rues - c'est inhumain, abominable et intolérable», a-t-il dit dans un message sur son compte X (ex-twitter).

«L'antisémitisme n'a pas sa place en Allemagne», a-t-il martelé.

Écoutez l'entrevue avec Paul Laurier, ex-policier à la SQ et président de la firme de sécurité Vigiteck, via QUB radio :

La police berlinoise a également fait état sur son compte X d'échauffourées dans la nuit entre des manifestants propalestiniens et les forces de l'ordre dans certains quartiers, les plus violents s'étant déroulés dans le quartier de Neukölln, où réside une forte population musulmane.

Des manifestants ont mis le feu à des «objets sur la route» et lancé des pierres en direction des policiers, qui ont fait usage de canons à eau.

AFP

D'autres actes antisémites ont été signalés par la police en Allemagne ces derniers jours, notamment des graffitis sur la voie publique et des slogans lors de rassemblements propalestiniens.

L'Allemagne a renforcé la sécurité autour des édifices de la communauté juive sur son territoire dès le 7 octobre, jour de l'attaque-surprise du Hamas contre Israël qui a répliqué par des bombardements massifs de la bande de Gaza.

La semaine dernière, Olaf Scholz avait appelé ses compatriotes à faire preuve de solidarité avec la population juive d'Allemagne et à garantir sa sécurité.