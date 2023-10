Anxiété chez les jeunes: les parents de plus en plus inquiets

Devant la hausse continue de la détresse psychologique chez les jeunes, les parents se sentent de plus en plus préoccupés par le stress et l’anxiété que vivent leurs enfants.

Ainsi, la proportion de parents qui s’inquiète de la santé mentale de leurs enfants est en hausse, passant de 65 % en 2022 à 81 % en 2023, selon un sondage mené par Maru Public Opinion auprès de 500 parents québécois dans le cadre de la campagne «Respire. Laisse pas ton stress avoir le dernier mot!»

«Nous sommes conscients de l'augmentation du nombre de jeunes touchés par le stress et l'anxiété, ainsi que de l'impact que cette réalité peut avoir sur les membres d’une même famille lorsque l’un d’eux vit du stress», a souligné Nadia Dahman, présidente de la Fondation André-Boudreau.

Selon les parents interrogés, la pression liée aux examens et aux résultats scolaires serait la cause numéro un de l’anxiété chez les jeunes (52 %). Cependant, ils sont nombreux à savoir détectés les signes de stress chez leurs enfants (92 %) et à se sentir confortable d’aborder ces sujets avec eux (93 %).

«Selon l'enquête sur la santé psychologique des 12-25 ans de cette année, près de quatre jeunes sur 10 au secondaire rapportent des symptômes modérés à sévères d’anxiété ou de dépression. Heureusement, il est possible d'agir en sensibilisant les jeunes, leurs proches et les intervenants à cette réalité et en les outillant pour y faire face», a indiqué le directeur de la santé publique des Laurentides, Dr Éric Goyer.

Ressources et aide

Les personnes en détresse psychologique peuvent toujours appeler à info sociale en signalant le 811, option 2.

Toutefois, de nombreux sites sont également disponibles pour offrir de l’information à la population. Parmi eux, le site «Tu as le dernier mot», créé par la Fondation André-Boudreau en collaboration avec le CISSS des Laurentides, offre des outils et des ressources pour les parents, les adolescents et les enfants.