Brady Tkachuk renversé par la solidité extrême de son frère

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Brady Tkachuk a pris des notes durant le parcours de son frère Matthew et des Panthers de la Floride lors des dernières séries de la Coupe Stanley, et il sait encore plus qu’il faut souffrir pour espérer remporter le précieux trophée.

Pendant les éliminatoires, le capitaine des «Sens» a été très visible à l’aréna les soirs de match des Panthers, n’hésitant pas à encourager publiquement son frangin. Aussi, il savait bien que l’ancien des Flames de Calgary tolère bien la douleur et les blessures de guerre, mais peut-être pas autant qu’il l’a constaté en juin.

En entrevue avec le réseau NHL Network cette semaine, le jeune homme de 24 ans a raconté que la douleur ressentie par son aîné était si intense qu’il avait dû l’aider à simplement se lever de son lit l’après-midi précédant le quatrième match de la finale contre les Golden Knights de Vegas disputé à Sunrise. Et pour cause, car Matthew Tkachuk a subi une fracture du sternum pendant l’affrontement antérieur.

«Je pensais encore qu’il blaguait», a avoué son frère au sujet de la demande impromptue du joueur des Panthers qui l’avait invité à le rejoindre pour discuter ce jour-là.

Précisément, le patineur éclopé a nécessité un quart d’heure pour simplement s’habiller. «Il m’a dit : "j’aborderai cette rencontre comme s’il s’agit de ma dernière de la saison. Je laisserai tout sur la glace et essaierai de nous aider à créer l’égalité dans cette série", a rappelé Brady Tkachuk. Malheureusement, ce n’est pas arrivé, mais le simple fait de le voir là à fabriquer des jeux et à avoir un impact prouve qu’il trouvera toujours le moyen d’y arriver.»

«Je n’avais pas réalisé à quel point il est solide.»

La Floride a échappé le match en question au compte de 3 à 2. Matthew Tkachuk a manqué l’affrontement subséquent qui s’est terminé par le couronnement des Knights à Vegas.

