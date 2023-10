Comment aider un enfant à s’affirmer sans violence?

Je suis la maman d’un petit garçon qui a commencé son primaire en septembre dernier. Tant ma grossesse que son accouchement avaient été difficiles. Quand je suis retournée au travail parce que je n’avais pas le choix financièrement, je l’ai placé dans une garderie familiale où je le savais en sécurité.

En sécurité, il l’était, mais ce qu’il y a appris au contact des autres l’a rendu agressif, alors qu’avant, c’était un enfant plutôt timide et réservé. Mais ce n’est qu’à son arrivée en maternelle qu’il a fallu qu’on s’attelle, son père et moi, à redresser la barre tant il était devenu agressif avec les amis(es).

Il répondait aux agressions physiques comme verbales par des agressions encore plus violentes. On ne reconnaissait plus notre fils et il nous a fallu faire appel à de l’aide psychologique pour le recadrer sur la recommandation de l’intervenante.

Comme l’an dernier, il avait été suivi une bonne partie de l’année par une intervenante en comportement, on pensait que sa phase agressive était derrière lui. Mais voilà que la direction de l’école vient de nous avertir non seulement des excès de langage de notre fils, mais aussi de sa propension à répondre aux coups reçus par des coups tout aussi violents.

En d’autres mots, il a perdu les habiletés qu’il avait acquises quand il avait été suivi par une éducatrice en comportement. On se demande sérieusement comment faire pour que sa timidité lui revienne quand il est agressé et non le contraire.

Une mère aux abois

Je pense que désirer que votre garçon adopte un comportement timide est loin d’être souhaitable, bien au contraire. Il faut qu’il apprenne à dire en mots clairs ce qu’il ressent au lieu de s’écraser, ou encore d’exprimer ce qu’il ressent dans l’agressivité.

D’après les spécialistes du comportement, « il faut lui faire comprendre qu’il n’est pas obligé de subir les actes d’agression en silence, et qu’il a le droit de changer d’endroit, de dénoncer, ou d’aller chercher de l’aide auprès d’un ami ou d’un adulte quand il se sent agressé. »

Il importe aussi de « l’aider à développer sa confiance personnelle en identifiant ses forces et ce qui le rend unique, ainsi que ses compétences sociales. Ce qui lui permettra de se sentir plus à l’aise de s’exprimer avec confiance ». Il ne faut pas non plus être surprotecteur de votre enfant en faisant tout à sa place. Il importe de demeurer vigilante à ce qui se passe à l’école pour régler ça au plus vite.