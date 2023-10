Deux des fils d’Angelina Jolie travaillent sur le plateau de tournage de son film «Maria»

Un tournage de film peut aussi devenir une affaire de famille; c’est le cas pour Angelina Jolie et deux de ses fils, Maddox et Pax, qui ont été vus travaillant ensemble sur le plateau du long métrage biographique portant sur Maria Callas.

Angelia Jolie a été aperçue sur le plateau de son très attendu prochain film, Maria, dans le Péloponnèse, en Grèce, et à Paris, en France. C’est dans la Ville Lumière que ses fils Maddox, 22 ans, et Pax, 19 ans, ont récemment été photographiés aux côtés de leur mère qui incarne la regrettée Maria Callas, considérée comme l’une des plus grandes chanteuses et interprètes d’opéra de l’histoire.

L’actrice oscarisée de 48 ans semble avoir transmis son amour pour le cinéma à ses deux garçons les plus âgés qui participeraient activement à la production.

À Paris mercredi dernier, Maddox travaillait comme «assistant parapluie» pour sa maman. Plus tard dans la semaine, Jolie et ses fils ont été vus prêts à tourner à bord du yacht emblématique Christina O, près d’Athènes, en Grèce.

capture d'écran ET, crédit AbacaPress / SplashNews

Ce n’est pas la première fois que la célèbre comédienne implique ses enfants dans ses projets au cinéma. Pax avait œuvré comme photographe de plateau pour son film de 2017, D’abord, ils ont tué mon père. Il a également été aide-réalisateur pour Without Blood.

De son côté, Maddox a été producteur sur D’abord, ils ont tué mon père et a travaillé comme stagiaire sur le long métrage de sa mère en 2015, By the Sea.

La semaine dernière, Pablo Larraín, le réalisateur de Maria, a rendu publics deux premiers clichés de la vedette prêtant ses traits à la chanteuse d’opéra souvent considérée comme la première véritable diva moderne.

The Apartment, A Fremantle Company/Pablo Larraínablo