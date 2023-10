LARIVÉE, Claudette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 octobre 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Claudette Larivée, épouse de monsieur Pierre Gosselin, fille de feu Paul-Émile Larivée et de feu Pauline Rémillard. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Rolande, feu Rita, feu Paul-André (feu Irène Émond), feu Gilles (Nicole Couture), Claude (Henriette Ferland) et Jacques (Anne-Marie Couture); la famille Gosselin ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer https://cancer.ca/en/ways-to-give/in-memory-and-in-honour-donations. La famille vous accueillera auà compter de 9h., et de là à Mont-Marie, corporation de cimetières, section Lauzon, sous la direction du