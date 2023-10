Facebook collabore avec les bandits

Je vous ai raconté il y a deux semaines l’histoire de vol d’identité et de fraude dont ma conjointe est victime. La suite est instructive sur le fait que nous ne sommes pas sortis de l’auberge en matière d’arnaques en ligne.

Rappel des faits: des malfaiteurs publient sur Facebook une histoire inventée, abracadabrante, selon laquelle Marie-Claude aurait raconté à Tout le monde en parle qu’on peut faire un million de dollars en investissant 335$. Grâce à un mécanisme savant pour déjouer les cryptomonnaies. La chose serait restée secrète puisque l’émission ne fut jamais diffusée...

Les voleurs disent avoir découvert la bonne affaire et offrent aux gens un lien vers un site internet pour profiter de cette manne. Hélas, la personne qui dépose son argent sur ce site ne le reverra jamais. Elle vient d’être victime d’une fraude, d’un vol.

Deux crimes

Dans cette histoire, deux crimes clairs et graves sont commis.

D’abord une usurpation d’identité. L’identité et l’image de Marie-Claude Barrette sont utilisées frauduleusement dans une histoire à laquelle elle n’a jamais participé. Beaucoup d’autres artistes comme Gino Chouinard, Nathalie Simard ou Michel Charette ont vécu la même chose.

Puis il y a carrément un vol. Sous un faux motif, on fait verser un montant d’argent à une personne dans le but de le lui soutirer. Fraude, arnaque, quel que soit le mot choisi, on vient de voler une personne de bonne foi, un crime au sens de la loi.

Sincèrement, je croyais qu'avec la diffusion de l’affaire dans un journal, les envois frauduleux sur Facebook s’arrêteraient immédiatement. En général, lorsqu’un malfaiteur est exposé sur la place publique, il se cache. Il considère son stratagème comme brûlé, il rentre dans son terrier et invente une nouvelle combine pour récidiver.

J’en ajoute: il a aussi été mentionné publiquement que la police a ouvert une enquête sur ce stratagème criminel. Une raison de plus pour les escrocs qui sont derrière l’opération de disparaître dans la brume.

Et pourtant... le manège continue. Tous les jours, des gens reçoivent cette histoire sur leur fil Facebook et se font tendre le même piège.

Aucune imputabilité

Cela nous donne une idée du sentiment d’impunité qui règne dans le monde des fraudeurs. Votre arnaque a été démasquée et expliquée dans Le Journal, vous savez que la police enquête et vous continuez quand même. Aucune peur d’être attrapé.

Il faut quand même souligner la responsabilité de Facebook. Facebook sait qu’à l’intérieur d’un message, deux actes criminels sont commis. Et il continue à le diffuser sans réserve. Facebook boycotte les médias d’information, mais pas les voleurs!

Pourtant, le message a été signalé à Facebook comme frauduleux. Faut-il rappeler que Richard Martineau avait été banni de Facebook... pour avoir dit qu’un homme n’accouche pas?

Cela nous donne une idée à quel point un réseau social comme Facebook est devenu un terrain de jeu pour les crosseurs. Un terrain de jeu où la grande majorité de la population est captive.