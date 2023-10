Hôpital dévasté à Gaza: Poilievre accuse Trudeau d’avoir «amplifié» la «désinformation» du Hamas

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, accuse le premier ministre, Justin Trudeau, d’avoir « amplifié » la « désinformation » propagée par le Hamas puis « régurgitée par la CBC » concernant l’origine de l’attaque à l’endroit d’un hôpital à Gaza mardi.

• À lire aussi: «Horrible» et «inacceptable»: Trudeau condamne le bombardement présumé d’un hôpital à Gaza

• À lire aussi: Israël-Gaza: les attaques du Hamas «ne peuvent justifier la punition collective des Palestiniens»

Lors de la période de questions mercredi, M. Poilievre – dont le parti tranche en faveur de la thèse israélienne – a demandé au gouvernement s’il était « d’accord avec le président [Joe] Biden [pour dire] que le missile en question est venu de terroristes à Gaza ».

En visite à Tel-Aviv, le président américain a soutenu la version des faits d’Israël selon laquelle le désastre à l’hôpital Ahli Arab, au centre de Gaza, était le résultat « d'une roquette hors de contrôle » provenant d’un « groupe terroriste » à Gaza qui a raté sa cible.

Une première version des faits, propagée par le Hamas, affirmait que le drame était le résultat de bombardements par l’armée israélienne. De nombreux médias à travers le monde ont rapporté cela comme un fait avant de rapidement préciser qu’il s’agissait d’une allégation formulée par le Hamas.

Toujours selon le Hamas, le bilan de l’attaque grimpait à 471 morts mercredi. Or, une source sous le couvert de l’anonymat de l’Agence France-Presse issue d’un service de renseignement européen a avancé que l’attaque aurait fait tout au plus « quelques dizaines de morts, probablement entre 10 et 50 ».

Une condamnation rapide

Dans le feu de l’action, peu de temps après l’éclatement de la nouvelle, le premier ministre Justin Trudeau, sans clairement pointer du doigt Israël, a condamné une attaque « horrible » et « inacceptable » et affirmé qu’il s’agissait d’une action « illégale ».

M. Trudeau était absent pour répondre aux questions de son adversaire conservateur à la période de questions mercredi, mais la leader parlementaire libérale, Karina Gould, qui s’est chargée de répondre à M. Poilievre, a évité de trancher, réitérant plutôt l’appel du gouvernement à un corridor humanitaire.

Quelques minutes plus tard, la conservatrice Melissa Lantsman en a rajouté une couche en affirmant que l’explosion était l’œuvre de terroristes appuyés par Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d’Iran, groupe que le Canada ne considère toujours pas comme terroriste, malgré la pression des conservateurs en ce sens.

« Après 8 ans [de Justin Trudeau au pouvoir], les relations avec nos alliés les plus proches, nos partenaires des Five Eyes, sont-elles à ce point détériorées qu'ils ne partagent même pas avec le Canada ce qu'ils ont déjà dit au reste du monde ? » a demandé la députée d’origine juive.

Le gouvernement Trudeau, à ce stade-ci, n'a pas confirmé s'il avait accédé aux mêmes informations que les Américains, ni s'il penchait en faveur de la thèse israélienne.