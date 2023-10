Jeff Petry a compris le message

De retour dans la formation des Red Wings après avoir été laissé de côté lors du dernier match, le défenseur Jeff Petry a amassé deux mentions d’aide dans un gain de 6 à 3 contre les Penguins de Pittsburgh, mercredi soir, à Detroit.

• À lire aussi: Tout un retour au jeu pour Josh Norris

• À lire aussi: LNH : fini les repêchages en présentiel?

• À lire aussi: Les partisans ont-ils abandonné les Jets?

L’ancien du Canadien de Montréal s’est fait complice de la réussite de Ben Chiarot et sur le premier des deux buts d’Andrew Copp. Petry a été utilisé pendant près de 19 minutes. Il a terminé son match avec un différentiel de +2.

Alex DeBrincat et Dylan Larkin ont chacun récolté trois points. Le premier a inscrit deux buts et fourni une aide, tandis que le second a obtenu trois mentions d’aide. David Perron a été l’autre marqueur des gagnants. C’était le premier de la saison du Québécois.

Dans le camp des «Pens», Erik Karlsson a participé à tous les buts des siens. Il a mis la rondelle dans le dos de Ville Husso et fourni des aides sur les filets d’Evgeny Malkin et Bryan Rust.

Les Red Wings renoueront avec l’action ce samedi contre les Sénateurs d’Ottawa. La même journée, les Penguins ont quant à eux rendez-vous avec les Blues de St. Louis.