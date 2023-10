Jesperi Kotkaniemi connaît un début de saison fantastique

Signe que tout va bien pour Jesperi Kotkaniemi en ce début de saison, l’ancien du Canadien de Montréal a tenté d’inscrire un but «Michigan» au milieu de la troisième période durant la victoire 6 à 3 des Hurricanes de la Caroline contre les Sharks de San Jose, mardi soir.

Malheureusement pour lui, sa tentative a échoué, mais il a tout de même réalisé un bon coup quelques minutes plus tard en récoltant sa deuxième aide de la rencontre sur le but du défenseur Brett Pesce. Kotkaniemi a terminé la rencontre avec deux points, une fiche de +1 et un temps d’utilisation de 17 m 25 s, un sommet pour lui en cette très jeune saison.

Ce point était son quatrième de la campagne en autant de matchs, lui qui avait marqué contre les Kings de Los Angeles, samedi soir. Le natif de Pori, en Finlande, avait également noirci la feuille de pointage face aux Sénateurs d’Ottawa lors du premier match de la saison.

Les responsabilités du jeune ont augmenté, puisqu’en l’absence de Sebastian Aho pour une blessure au haut du corps, «KK» a été appelé à pivoter le deuxième trio des Hurricanes à San Jose. Sans évoquer directement Kotkaniemi, l’entraîneur-chef de la Caroline Rod Brind’Amour a visiblement apprécié l’apport de ceux qui ont dû colmater les brèches.

«Tu dois juste faire ton travail, a-t-il déclaré aux médias après le triomphe des siens. Nous n’avons pas “Svech” [Andrei Svechnikov], nous n’avons pas [Sebastian] Aho, et nous n’avons pas “Freddy” [Frederik Andersen]; ce sont tes meilleurs joueurs. Ça ne change pas ce que tu dois faire et ça donne aux autres gars des opportunités, et ils ont fait du bon travail.»

Voyons désormais si ce niveau de confiance se maintiendra au fil de la saison pour le troisième choix au total du repêchage de 2018.