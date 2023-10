Le bacon et les œufs à bas prix

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie 19 au 25 octobre 2023

Avec l’automne qui s’est installé pour de bon, c’était le moment parfait pour mettre la pomme à l’honneur au menu. C’est l’abondance actuellement, mais la saison des récoltes tire déjà à sa fin (en d’autres mots : c’est maintenant ou jamais si vous désirez aller en faire la cueillette).

Cette semaine, c’est chez Metro qu’on trouve les pommes au meilleur prix (et pour plusieurs variétés). On a tendance à penser qu’une pomme et une autre se valent, et qu’elles sont interchangeables, mais il est toujours intéressant de choisir la bonne selon l’utilisation qu’on veut en faire (la manger telle quelle, la servir en salade ou même la faire cuire). Allons-y donc d’une description des variétés au rabais :

· Cortland : elle est croquante, sucrée et moyennement acide. Sa chair n’oxyde pas au contact de l’air et est idéale pour les salades, mais est aussi parfaite pour la cuisson, particulièrement pour les tartes.

· Empire : elle est croquante, aromatique et a un goût très sucré. Sa chair étant bien ferme, elle est parfaite pour la boîte à lunch puisqu’elle est plus résistante aux chocs.

· Lobo : elle est croquante, juteuse et moyennement acidulée et sucrée. Son fruit est plus gros et contrairement à la McIntosh, elle garde très bien sa forme à la cuisson et est idéale pour les tartes.

· McIntosh : elle est croquante, juteuse et moyennement acidulée et sucrée. Elle brunit très rapidement au contact de l’air, mais est excellente à cuisiner, particulièrement en compote.

· Spartan : elle est croquante, bien sucrée et aromatique et moyennement acidulée. Elle garde également sa forme une fois cuite.

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Sans être une semaine exceptionnelle comme la dernière, on retrouve une belle variété de rabais un peu partout et il y a de quoi remplir son panier d’épicerie à petit prix. Avec ses spéciaux sur les œufs, le bacon et le fromage feta et bocconcini, qu’on trouve à leur plus bas prix de l’année (ou à quelques sous près), Maxi est un arrêt de choix.

Bacon de marque maison (500 g) à 3,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 3,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Bœuf haché mi-maigre 3,69 $/lb chez Provigo

3,69 $/lb chez Provigo Bouillon de marque maison (900 ml) à 0,99 $ pour les membres PC Optimum chez Provigo

à 0,99 $ pour les membres PC Optimum chez Provigo Côtelettes de porc désossées à 3,77 $/lb chez Super C

à 3,77 $/lb chez Super C Côtes de dos de porc surgelées à 2,88 $/lb chez Maxi

à 2,88 $/lb chez Maxi Combinaison de saucisses de porc (900 g) à 8,88 $ chez Maxi

à 8,88 $ chez Maxi Crevettes blanches du Pacifique surgelées (300 g) à 5,88 $ chez Maxi

à 5,88 $ chez Maxi Crevettes sauvages d’Argentine surgelées (300 g) à 7,99 $ chez Provigo

à 7,99 $ chez Provigo Cuisses de poulet à 1,27 $/lb chez Super C

à 1,27 $/lb chez Super C Demi-longe de porc désossée à 1,97 $/lb chez Super C

à 1,97 $/lb chez Super C Filets de morue 9,99 $/lb chez IGA et Metro

9,99 $/lb chez IGA et Metro Demi-longe de porc désossée à 1,97 $/lb chez Super C

à 1,97 $/lb chez Super C Fromage bocconcini ou feta (200 g) à 3,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 3,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Fromage en bloc de marque maison (400 g) à 3,97 $ chez Metro

à 3,97 $ chez Metro Gros œufs blancs (12 un.) à 2,44 $ chez Maxi

à 2,44 $ chez Maxi Noix de Grenoble (750 g) ou amandes (1 kg) de marque maison à 9,77 $ chez Super C

à 9,77 $ chez Super C Pilons ou hauts de cuisses de poulet à 2,49 $/lb chez Provigo

à 2,49 $/lb chez Provigo Poitrines de poulet avec os sans peau à 3,88 $/lb chez Maxi

à 3,88 $/lb chez Maxi Poulet frais entier 1,97 $/lb chez Walmart (meilleur prix de l’année)

1,97 $/lb chez Walmart (meilleur prix de l’année) Rôti de bas de palette désossé à 4,99 $/lb chez Metro

à 4,99 $/lb chez Metro Saucisses déjeuner (375 g) à 3,99 $ pour les membres Scène+ chez IGA

à 3,99 $ pour les membres Scène+ chez IGA Saumon fumé surgelé de marque maison (150 g) à 8,99 $ chez Provigo

à 8,99 $ chez Provigo Sirop d’érable de marque maison (540 ml) à 5,77 $ chez Super C

à 5,77 $ chez Super C Viande à fondue surgelée (175-350g) à 2/10 $ (à l’achat de 2) chez Metro

à 2/10 $ (à l’achat de 2) chez Metro Viande en flocons (156 g) à 1,88 $ chez Maxi

LUNDI

POULET ET BROCOLI STYLE SAUTÉ À L’ASIATIQUE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Stacey Brandford

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 17 min

Prix par portion : 2,73 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme les pois gourmands ne sont pas en vedette, je vous propose de doubler le poivron et la carotte de la recette en remplacement. Quant au vin de riz, comme c’est un ingrédient moins commun, du mirin peut être une bonne substitution. Vous pouvez servir le tout sur du riz (c’est même calculé dans le prix par portion !).

MARDI

BOULETTES DE PORC À LA GRECQUE FARCIES AU FETA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 2,61 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Des pommes de terre grelots feraient aussi très bien l’affaire.

MERCREDI

SAUMON RÔTI PLEIN-GOÛT

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 3,04 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Le prix par portion inclut un accompagnement de brocoli et de riz.

JEUDI

SAUCE BOLOGNAISE AU TOFU

Recette de Stefano Faita, Zeste

Photo Zeste

Portions : 4 à 6

Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

Prix par portion : 2,25 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Le restant du gros bloc de tofu en vedette (de 1 kg) pourrait être congelé tel quel, mais vous pourriez aussi doubler la recette de sauce et en congeler pour de futurs soupers dépanneurs (et économiques).

VENDREDI

BOL-REPAS POULET À L’ORANGE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 40 min

Cuisson : 16 min

Prix par portion : 2,98 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Le farro n’étant pas un ingrédient de tous les jours ou facile à trouver en épicerie, n’hésitez pas à le remplacer par de l’orge (on parle de 1 tasse de grains crus pour un résultat de 2-3 tasses après la cuisson dans les deux cas). Sinon, utilisez ce que vous avez ou ce que vous aimez : riz, quinoa (qui servira d’ailleurs pour la salade en lunch), couscous, etc.

LUNCH

SALADE ARC-EN-CIEL AU QUINOA, VINAIGRETTE AUX AMANDES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 2,52 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pas de beurre d’amandes ? Du beurre d’arachide ferait aussi l’affaire. Quant aux arilles de grenade, on en trouve habituellement dans le rayon des fruits surgelés.

COLLATION

BROWNIES AUX POMMES

Recette tirée de Zeste

Photo Adobe Stock

Portions : 8

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 0,60 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette