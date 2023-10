Le Bloc demande une enquête sur l’octroi du contrat à Canada Vie

Insulté de voir les retraités québécois du fédéral courir après leur argent comme l’a rapporté Le Journal depuis des semaines, le Bloc Québécois (BQ) a demandé une enquête pour faire la lumière sur le transfert des assurances de SunLife à Canada Vie.

«Nous avons déposé une motion au comité des opérations gouvernementales afin qu’il enquête sur le passage de Sunlife à Canada Vie comme assureur», a indiqué au Journal Julie Vignola, responsable du dossier Approvisionnement et Opération gouvernementales au Bloc Québécois (BQ).

«L'étude s'attardera sur la capacité du contractant à offrir les services attendus, de même qu’à leur qualité et au processus d’octroi du contrat à Canada Vie», a-t-elle poursuivi.

Canada Vie appartient à la multinationale Power Corporation, contrôlée par le clan Desmarais. Son siège social est situé à Winnipeg, au Manitoba.

Photo fournie par le Bloc Québécois

Selon Julie Vignola, les ministres au dossier et l’assureur devraient venir s’expliquer au plus vite en comité et être tenus responsables.

«On parle d’un contrat d’un demi-milliard de dollars, accordé en 2021! Assez c’est assez», a martelé Julie Vignola, députée de Beauport—Limoilou.

Silence au cabinet de Trudeau

Questionné par Le Journal ces derniers jours, le cabinet du premier ministre, Justin Trudeau, a préféré renvoyer la balle à la présidente du Conseil du Trésor du Canada, Anita Anand.

«La ministre Anand prend aussi très au sérieux les enjeux et préoccupations que les fonctionnaires ont avec les services de la Canada-Vie», a assuré au Journal son attachée de presse Ezechiel Nana. La transition du régime de retraite touche 1,7 million de personnes, a-t-on rappelé.

Les cadres supérieurs du SCT ont des rencontres régulières avec la direction de Canada Vie pour leur faire part des problèmes, souligne-t-on.

«La ministre Anand a rencontré les dirigeants de la Canada-Vie à quelques reprises, pour leur faire part de ses préoccupations concernant les retards dans les centres d’appels et les questions liées à la transition », a-t-elle indiqué.

Le cabinet d’Anita Anand a affirmé faire des pressions pour réduire les temps d’attente et « améliorer l’expérience des participants».

Au Journal, on a dit vouloir trouver des solutions pour que les retraités, les fonctionnaires et leurs personnes à charge reçoivent ce dont ils ont besoin pour obtenir leurs prestations.

«Elle [Anita Anand] a réitéré que les participants au Régime méritent et doivent recevoir un soutien de premier ordre pour avoir accès à leurs prestations», a conclu son cabinet.