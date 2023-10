Le pont Pierre-Laporte bon pour encore au moins 50 ans

Malgré les pertes de résistance constatées sur des câbles et des travaux parfois réalisés en urgence, la sécurité du pont Pierre-Laporte ne soulève aucun doute et il pourra encore durer «facilement» un demi-siècle si on en prend soin, selon un ingénieur du ministère des Transports.

«Des ponts suspendus, c’est des ponts qui sont faits pour durer très longtemps. Si on en prend soin, on peut le conserver longtemps. Présentement, c’est ce qu’on fait», affirme Carl Fortin, coordonnateur de l’ingénierie à la Direction du grand projet du pont Pierre-Laporte.

«Donc, moi, je suis assez confiant que cette structure-là va durer facilement un autre 50 ans d’âge et peut-être plus», poursuit-il.

Photo Stevens LeBlanc

Dans une entrevue accordée au Journal, l’ingénieur martèle que l’infrastructure est pleinement sécuritaire, même si l’état des suspentes d’origine a fait les manchettes plusieurs fois dans les dernières années (voir encadré).

«Le pont Laporte, s’il y avait un problème, je peux vous dire que je serais le premier à lever des flags puis à m’élever pour dire [qu’il] faut le fermer, mais on n’est pas là du tout. Je passe sur la structure régulièrement; ma famille, mes amis passent sur la structure puis je peux vous dire que si elle n’était pas sécuritaire et qu’il y avait le moindre doute, il n’y aurait personne qui passerait dessus», lance-t-il.

Remplacement accéléré

Le pont Pierre-Laporte, qui aura 53 ans en novembre, possède 160 suspentes, soit les câbles verticaux reliant les deux longs câbles porteurs au tablier.

Dans la vie d’un pont suspendu, il est normal que les suspentes s’usent et doivent être remplacées dans des travaux de maintenance, précise M. Fortin.

À l’été 2022, il avait toutefois été révélé qu’une suspente avait perdu 57 % de sa résistance d’origine. Un contrat de 8 millions de dollars avait ensuite été accordé sans appel d’offres pour en consolider 28.

Photo Stevens LeBlanc

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a, depuis, accéléré le programme de remplacement des suspentes, initialement prévu sur 15 ans.

Le programme doit s’amorcer à la fin 2024 dans le but de renouveler la totalité des suspentes d’ici 2029. Des travaux connexes seront aussi réalisés.

Depuis 2015, 27 suspentes ont déjà été remplacées par des neuves, dont 12 dans les deux dernières années.

Les 133 suspentes restantes n’ont jamais été changées. Parmi elles, 37 ont été consolidées ou renforcées à l’aide de suspentes temporaires depuis 2022. Un appel d’offres est en cours pour en sécuriser 13 supplémentaires.

Suspentes sécuritaires à «100%»

«La certitude [que les suspentes sont sécuritaires], moi, c’est 100%» déclare Carl Fortin, soulignant que «le ministère des Transports n’hésitera jamais à fermer une structure si elle est dangereuse».

Chaque suspente retirée est systématiquement analysée en laboratoire, explique-t-il.

Parmi celles déjà remplacées, seules deux avaient perdu plus de 50% de leur résistance - dont celle qui a retenu l’attention. Malgré tout, elles n’avaient pas atteint un facteur de risque considéré comme étant critique, selon lui.

Photo Stevens LeBlanc

«Ce n’est pas toutes les suspentes qui sont dans cet état-là. Ça c’était la pire suspente. Les résistances varient», soutient-il, estimant qu’«on doit s’occuper des suspentes», mais que la situation n’est pas alarmante.

D’autres, moins endommagées, affichaient encore jusqu’à 96% de leur résistance d’origine.

«On n’est pas en retard par rapport à ce qui se fait ailleurs», affirme M. Fortin. Il donne en exemple le pont Macdonald à Halifax, dont les suspentes ont été remplacées après 60 ans, et le Ambassador Bridge à Détroit où on a attendu près de 100 ans.

«On est dans le processus, puis on n’est pas inquiet par ce qu’on a vu dans les résultats», estime-t-il.

Les suspentes du pont Pierre-Laporte

L’ouvrage compte 160 suspentes

27 ont déjà été remplacées

37 ont été sécurisées

Un appel d’offres est en cours pour en sécuriser 13 supplémentaires

Leur remplacement complet ainsi que d’autres travaux connexes doivent s’achever en 2029

Elles sont inspectées chaque année

Source : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD)

Nombreux rebondissements

25 novembre 2021: Deux suspentes doivent être remplacées rapidement avant l’hiver en raison d’une «dégradation accélérée». Les camions lourds ne peuvent alors plus utiliser la voie de droite de chaque direction.

15 juin 2022: Un rapport dévoilé par Radio-Canada recommande le remplacement complet des suspentes le plus tôt possible en raison de l’incertitude entourant leur état. Une suspente analysée a perdu 57% de sa capacité d’origine. Le ministre François Bonnardel annonce le lendemain que le calendrier des travaux sera accéléré.

2 août 2022: On apprend que le ministère des Transports a octroyé un contrat en urgence et sans appel d’offres de 8 millions $ pour consolider 28 suspentes.

13 septembre 2022: Des travaux de peinture et de métallisation sont mis sur pause pour ne pas ajouter de charge sur le pont pendant le remplacement de suspentes, jugé prioritaire. Le maire Bruno Marchand déplore que le manque d’information donne l’impression que le dossier est «un foutoir».

6 avril 2023 : Les travaux de sécurisation des suspentes peuvent reprendre. Ils avaient été interrompus pendant plusieurs semaines «à la suite d’enjeux en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs.»

11 juillet 2023: Le ministère des Transports et de la Mobilité durable conclut un contrat de près de 80 M$ avec un consortium pour de l’accompagnement au sujet du pont Pierre-Laporte, le maintien de la sécurité et pour «maximiser» sa durée de vie.