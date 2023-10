«Le Restaurant»: «Ç’a été une sacrée belle saison» –Vincent Dion Lavallée

Le Restaurant est ouvert pour une nouvelle saison et au menu figurent de merveilleuses propositions culinaires, mais aussi des plats d’abord «pas mangeables» qui se bonifient avec les commentaires, une nouvelle cuisine et 12 nouveaux candidats âgés de 21 ans à 36 ans.

«Ç’a été une sacrée belle saison», s’est exclamé en entrevue le chef Vincent Dion Lavallée, qui juge également les propositions des candidats dans la série de Zeste.

«Comme c’était notre deuxième année, on savait exactement ce qu’on devait faire pour être là pour les participants. [Avec Hélène Bourgeois Leclerc, sa coanimatrice], on avait une chimie, une complicité, qui était encore plus présente et c’était dynamique avec les candidats. C’était plus simple», a expliqué le copropriétaire de la Cabane d’à côté (avec Martin Picard et Marc Beaudin), à Mirabel, soulignant que l’équipe derrière les caméras avait également su pimenter la compétition.

Photo fournie par Zeste

Les arrivages du jour seront encore plus complexes à apprêter, bien qu’ils continuent de mettre en lumière le terroir québécois. Les participants auront par exemple à préparer, en dessert, un mille-feuille aux saveurs forestières incluant une garniture aux champignons, a prévenu le chef mentor.

Et malgré le haut calibre des participants – certains ont notamment travaillé dans des restaurants de renommée internationale ou dans des restaurants étoilés Michelin –, «cette année, il y a des plats que j’ai détestés... mais dans le pas mangeable...», a confié Vincent Dion Lavallée, qui aime pourtant l’audace et les accords risqués.

«Des fois, c’est con, il manque juste un peu de sel pour venir balancer les saveurs ou un ingrédient pour venir lier le tout... mais c’est le fun de voir des plats pas mangeables en dégustation qui deviennent spectaculaires après les commentaires, avec un recul et le plaisir des candidats à vouloir faire une bonne recette», a-t-il ensuite rassuré, soulignant qu’on pourrait même voir le ou les candidats qui ont servi ces plats «pas mangeables» remporter la compétition.

Le restaurant à deux tempos

L’équipe du Restaurant a quitté la grande cuisine ouverte montréalaise du Hoogan et Beaufort pour la petite cuisine fermée du Théophile, un excellent bar à vin de Saint-Bruno-de-Montarville, où, au fil des semaines, devrait s’installer une dichotomie entre le calme de la salle à manger et le chaos de la cuisine.

«Ça crée une tension complètement différente où on voit tout le côté rock de la cuisine. On a l’impression d’avoir du death metal à font la caisse en cuisine et du Vivaldi en salle. [...] On a vraiment deux tempos, un peu comme dans le dernier épisode de la série The Bear», a imagé le chef, juge et mentor.

Photo fournie par Zeste

Autre nouveauté cette saison, tous les participants devront, au cours des quatre premiers épisodes, passer par le Grand Service, histoire d’accélérer le rythme et donner la chance à tout le monde de se faire valoir. Ils auront donc tous une chance sur trois d’être éliminés dès leur premier passage au passe-plat. À la ronde suivante, les candidats restants devront d’abord s’affronter au Défi Création pour éviter de retourner au Grand Service.

Les tournages de la deuxième saison se sont terminés cet été, à la mi-juin. Les candidats les plus sérieux, avec un plan d’affaires mieux défini, sont ceux qui se rendront le plus loin dans cette course, où une somme de 50 000$ est à la clé, a souligné le chef.

Hélène Bourgeois Leclerc et Vincent Dion Lavallée reprennent, dès ce jeudi, à 21h, l’animation de l’émission Le Restaurant, sur Zeste.