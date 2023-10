«Le Shérif» est en ville: voici où vous pouvez déguster le nouveau burger d'Arber Xhekaj

Le joueur du Canadien Arber Xhekaj a signé un partenariat avec La Chambre – Microbrasserie Sportive qui a lancé le smash burger afin de lui rendre hommage. S’impliquer dans la communauté est important pour Arber Xhekaj : pour chaque hamburger vendu, un dollar sera remis à deux fondations. La première étant Angel Project, de London en Ontario, là où sa mère est bénévole. Cet organisme offre de l’aide à des milliers de patients en soins complexes sous la forme d’équipement médical de premier plan. La seconde est l’organisation Vision Inter-Cultures qui est située sur la Rive-Sud de Montréal qui se consacre à l’amélioration de la vie des familles immigrantes, en souvenir de ses parents qui ont immigré au Canada dans les années 1990 à la recherche d’une vie meilleure.

Le sobriquet « Le Shérif » a été donné à Arber Xhekaj lorsqu’il jouait au hockey mineur, car il était toujours à la rescousse pour défendre ses coéquipiers. Sur la photo, on l’aperçoit en train de se préparer à déguster le smash burger.

Photo fournie par Pascale Vallée

Les deux hommes forts du Canadien, Dave Morissette et Arber Xhekaj, ont discuté de hamburger et non pas de bataille.

Photo fournie par Pascale Vallée

Les gars de TVA Sports Max Lalonde et Martin Larocque qui entourent Arber Xhekaj ont été impressionnés par sa générosité.

Photo fournie par Pascale Vallée

Arber Xhekaj est accompagné d’Éric Champoux propriétaire de La Chambre Microbrasserie Sportive à Terrebonne.

Photo fournie par Pascale Vallée

William Quevillon était heureux de rencontrer Arber Xhekaj.

Photo fournie par Pascale Vallée

Le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy ainsi qu’Arber Xhekaj sont accompagnés d’un jeune partisan du Canadien, Zachary et de son père Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche.

Photo fournie par Pascale Vallée

Arber Xhekaj est entouré de son agent Viktor Saljanin, Innovative Hockey Consultants et Simon Arsenault, groupe MVP qui a rendu possible le partenariat avec « Le Shérif » et La Chambre Microbrasserie Sportive.

Photo fournie par Pascale Vallée

Arber Xhekaj s’est amusé à faire des smash burgers avec le Chef Frank Moreau.