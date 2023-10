L’Océanic privé de son meilleur marqueur pour plusieurs semaines

RIMOUSKI - L’Océanic sera privé de son meilleur pointeur Maxim Coursol pour plusieurs semaines en raison d’une blessure au haut du corps subie dimanche dernier contre les Mooseheads d’Halifax sur une mise en échec du défenseur Dylan MacKinnon.

À sa 3e saison dans la LHJMQ, l’attaquant de 18 ans connaissait un début de saison du tonnerre avec 14 points, dont six buts, en 10 parties. « On parle de plusieurs semaines d’absence. C’est dommage. Max avait tout un début de saison. Il a pris beaucoup de confiance comparativement à ses saisons passées. C’est sûr qu’on va le manquer, mais on ne va pas s’apitoyer sur notre sort. Nous avons d’autres gars qui peuvent prendre sa place dans le rôle qu’il avait, notamment en avantage numérique où nous avons inséré un Quinn Kennedy qui est plus à l’aise depuis quelques matchs », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault.

Trois matchs en quatre jours sur la route

L’Océanic amorcera jeudi à Chicoutimi en voyage de trois matchs en quatre jours qui se poursuivra à Québec vendredi et à Victoriaville dimanche. Ce sera le premier long voyage à l’étranger cette année pour la formation rimouskoise.

« Ça va nous permettre de passer plus de temps ensemble et notamment de tenir un souper d’équipe samedi. C’est toujours bon pour l’esprit de corps. On commence avec deux gros matchs. Les Sags ont une jeune équipe qui regorge de talent et qui est bâtie pour leur grande glace où le positionnement est primordial pour connaître du succès et éviter de se faire prendre. L’espace supplémentaire devrait être favorable aux bons patineurs comme Alexandre Blais et Quinn Kennedy », a mentionné le coach.

Sept défenseurs contre les Sags

Avec la blessure à Coursol, Joël Perrault entend utiliser sept défenseurs et seulement 11 attaquants contre les Sags. « On veut ramener Anthony Paré dans l’alignement, lui qui fait bien depuis le début de la saison. Mathys Laurent a bien fait contre les Mooseheads. On l’a fait à Baie-Comeau en début de saison. Je ne déteste pas jouer à sept défenseurs. Ça permet à certains attaquants de jouer plus souvent et de se sentir davantage dans le match ».

En bref

Si tout va bien, l’Océanic pourra compter sur le retour au jeu de son capitaine Jacob Mathieu la semaine prochaine, lui qui se rétablit d’une opération subie cet été.

C’est le vétéran de 19 ans Vincent Filion qui sera le gardien partant jeudi. « Il a connu un fort match dimanche et il mérite de revenir. On va prendra ça un match à la fois, mais c’est sûr que j’aimerais que Cédric (Massé) voit de l’action sur ce voyage puisque son dernier match remonte au 9 octobre », a indiqué Joël Perrault.