Mesar a enfin sa chance

Filip Mesar semblait avoir une tonne de pression de moins sur les épaules mercredi matin.

Le jeune Slovaque était à quelques heures de disputer son premier match de la saison dans l’uniforme du Rocket de Laval après avoir regardé les deux premières rencontres des gradins.

«Je suis fébrile de jouer ce match et de montrer le meilleur de ce que j’ai à offrir.»

La saison dernière, l’ailier droit de 19 ans a fait un tour de piste à Laval et a ensuite pris le chemin de Kitchener dans la Ligue junior de l’Ontario. Est-ce que c’est le même sort qui l’attend?

«Je ne pense pas à ça, je préfère me concentrer sur mon match. Je veux seulement avoir des minutes et goûter à l’avantage numérique.»

Apprentissage

«Il en a regardé deux d’en haut pour apprendre un peu et c’est à son tour. On veut voir ce qu’il est capable de faire», a simplement dit l’entraîneur Jean-François Houle après l’entraînement matinal de mercredi.

Repêché en toute fin de première ronde l’an passé (26e), Mesar semble être une sorte d’énigme à développer pour la direction du Canadien.

Il aurait pu rester en Europe l’an passé, mais on a choisi de lui faire commencer la saison avec le Rocket où il n’a fait que passer. À Kitchener, une équipe qui jouait pour à peine plus de ,500 la saison dernière, Mesar a récolté 17 buts et 34 passes pour 51 points en 52 rencontres. Le principal intéressé ne semble cependant pas inquiété par sa situation.

«J’ai eu une discussion avec Montréal et je leur fais confiance, ils savent ce qu’ils font. J’essaie de rester positif.»

Bon joueur

Dans le camp de ceux dont la trajectoire est plus claire, il y a Joshua Roy qui a récolté un but et une passe à chacun des deux premiers matchs de la saison.

Mitchell Stephens a complété un trio avec Joel Armia et le Beauceron samedi et il avait presque des étoiles dans les yeux en parlant de Roy.

«C’est un très, très bon joueur de hockey, il est très intelligent, très habile et il sait où se trouver sur la glace. C’est une qualité que peu de joueurs possèdent.

«Nous jouons rapidement et nous essayons d’amener la rondelle au filet. Quand ils ont la rondelle, mon job est de foncer au but et de créer du désordre afin de leur permettre de déployer leur talent.»