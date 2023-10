« On s’est parlé dans le vestiaire de notre indiscipline » - Arber Xhekaj

À 22 ans et à sa deuxième saison dans la LNH, Arber Xhekaj a encore des tonnes de choses à apprendre. S’il s’établit tranquillement comme l’un des joueurs les plus craints, le défenseur doit savoir choisir ses moments.

Xhekaj, déjà l’un des favoris de la foule, aura besoin de contenir ses émotions. Oui, il est fort. Oui, il frappe comme un train. Mais il ne doit pas tomber dans l’indiscipline. Dans le revers de 5 à 2 contre le Wild, le numéro 72 a écopé d’une mauvaise punition en frappant l’ailier Marcus Johansson à la toute fin de la deuxième période.

« Je n’ai pas entendu la sirène, a plaidé Xhekaj. C’est vrai que je dois toutefois faire attention. Je ne peux pas placer mon équipe dans le pétrin avec une punition inutile. J’ai toutefois le sentiment que je m’améliore dans cet aspect depuis l’an dernier. »

Invité au lancement d’un burger qui porte son surnom « Le Sherif » au restaurant La Chambre mercredi en fin d’après-midi, Xhekaj a discuté avec le Journal grâce à la présence de Rodger Brulotte.

Il est revenu sur les problèmes d’indiscipline de son équipe en ce début de saison.

« Marty (Martin) n’a pas eu besoin de nous faire un discours après le match contre le Wild, a-t-il précisé. On s’est parlé dans le vestiaire de notre indiscipline. Il y a des joueurs qui ont pris la parole. C’est un problème. On se tire dans le pied en passant trop de temps au banc des punitions. Tu ne peux pas gagner dans cette ligue si tu donnes trop d’occasions à l’autre équipe en supériorité numérique. »

Pour deux fondations

S’il a parlé de hockey, Xhekaj a également décrit son rôle d’ambassadeur avec la microbrasserie sportive.

« Je trouve ça génial de voir qu’on me fait confiance même si je reste un très jeune joueur à ma deuxième année seulement dans la LNH, a-t-il affirmé. Avec les ventes du burger, je pourrais remettre de l’argent à deux fondations qui me tiennent à cœur : Angel Project en Ontario et Vision Inter-Cultures au Québec. »