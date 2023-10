Plusieurs primeurs au Festival Cinemania

Emmanuelle Béart, Vincent Perez, Yolande Moreau, Karin Viard et Valérie Donzelli font partie des vedettes du cinéma français et européen attendues sur le tapis rouge du Festival de films francophones Cinemania, à Montréal, au début novembre.

Dévoilée ce matin, la programmation de la 29e édition du festival proposera une sélection de 100 films – dont plusieurs primeurs – provenant des quatre coins de la francophonie.

C’est Le Procès Goldman, du Français Cédric Kahn (Fête de famille), qui ouvrira le bal le 1er novembre au Cinéma Impérial, en présence du réalisateur. Ce drame judiciaire tiré d’une histoire vraie relate le second procès de Pierre Goldman, un militant d’extrême gauche condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages.

En clôture du festival, le 12 novembre, les cinéphiles montréalais pourront découvrir en primeur la comédie dramatique Second tour, nouveau long métrage de l’acteur et réalisateur Albert Dupontel (Adieu les cons, Au revoir là-haut) mettant en vedette Cécile de France dans la peau d’une journaliste en disgrâce mandatée de suivre le candidat favori à l'élection présidentielle (Dupontel).

Autre événement incontournable: la première nord-américaine du thriller Le Successeur, réalisé par le cinéaste français Xavier Legrand (Jusqu’à la garde), et mettant en vedette les Québécois Marc-André Grondin, Yves Jacques, Anne-Élisabeth Bossé et Louis Champagne. Le film coproduit par le Québec et la France a récemment été présenté en compétition officielle au Festival de San Sebastian, en Espagne.

De la belle visite

Photo courtoisie

Comme à chaque année, Cinemania déroulera son tapis rouge à plusieurs grands noms du cinéma français. L’actrice et réalisatrice Emmanuelle Béart (Manon des sources, La Belle Noiseuse) sera en ville pendant toute la durée du festival pour coprésider le jury du festival avec le cinéaste québécois Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar).

L'actrice de 60 ans profitera d'ailleurs de son passage à Montréal pour revenir sur son parcours, lors d’une rencontre animée par Patrick Fabre.

La comédienne Karin Viard viendra quant à elle présenter trois films dans lesquels elle joue: Magnificat de Virginie Sauveur, Nouveau départ de Philippe Lefebvre et Une nuit d’Alex Lutz.

Parmi les cinéastes confirmés, Stéphane Brizé (La loi du marché) dévoilera au public montréalais son nouveau film, Hors saison, tandis que l’acteur et réalisateur Vincent Perez (Indochine, La reine Margot) présentera son drame historique Une affaire d’honneur.

On aura droit aussi à la visite de l’actrice et réalisatrice belge Yolande Moreau, attendue pour une projection de son nouveau long métrage, La fiancée du poète. Les réalisatrices Valérie Donzelli et Catherine Corsini seront également à Montréal pour accompagner leurs nouveaux films respectifs, L’amour et les forêts et Le retour.

Compétition québécoise

Huit longs métrages ont été retenus cette année dans la compétition «Films du Québec» consacrée aux oeuvres produites en partie ou totalement dans la Belle Province. On y retrouvera notamment Quitter la nuit, de la réalisatrice québéco-belge Delphine Girard, Kanaval d’Henri Pardo, Tu ne sauras jamais de Robin Aubert, Sucré Seize d’Alexa-Jeanne Dubé et Les Rayons Gamma d’Henry Bernadet.

Comme à chaque année, Cinemania braquera ses projecteurs sur un pays francophone en particlulier. Cette année, c’est la Suisse qui est à l’honneur. Pour l’occasion, un hommage sera rendu à Léa Pool, cinéaste d’origine suisse vivant au Québec depuis plusieurs années, avec la projection d’un court métrage documentaire sur son parcours.

La 29e édition de Cinemania se déroulera du 1er au 12 novembre dans plusieurs cinémas de Montréal dont le Cinéma Impérial, le Cinéma du Musée, le Cinéma du Parc et la Cinémathèque québécoise. Pour en savoir plus sur la programmation: festivalcinemania.com