Quand la nature se fâche

Comment se fait-il que tant de gens puissent encore nier qu’on a abusé de notre planète Terre, au vu de toutes les catastrophes qui se sont passées dans le monde cet été ? Qu’on pense aux incendies de forêt dans le nord du Québec, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Colombie-Britannique et à Hawaï, pour ne nommer que ceux-là ! Qu’on pense aux records de chaleur enregistrés en France, en Espagne et en Italie, sans parler des milliers de poulets morts de chaleur en Grande-Bretagne. Et que dire de la seule tempête tropicale, Hilary, qui a frappé la Californie depuis 84 ans ? Est-ce qu’il n’y a pas là de quoi se poser de grosses questions sur la nécessité de changer nos comportements ?

Un lecteur très inquiet pour ses petits-enfants et l’avenir qu’on leur réserve

Tout comme vous, je suis inquiète, et doublement inquiète parce que la majorité refuse de changer ses comportements. À titre d’exemple : « ... en 2019, on comptait au Québec 635 véhicules pour 1000 habitants. Et selon Statistique Canada, au 17 mars 2018, il y avait plus de véhicules immatriculés au Québec que d’humains dans la province. » Et je crains d’apprendre les chiffres d’aujourd’hui.