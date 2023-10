Québec International: sous le signe de la prospérité depuis 20 ans

Avec une croissance du PIB réel de 40%, la région de Québec est plus prospère et plus forte qu’elle ne l’a jamais été, selon Québec International qui dresse mercredi un bilan économique à l’occasion de son 20e anniversaire.

Lorsqu’on regarde les chiffres, on ne peut que constater à quel point la situation économique de Québec a évolué en vingt ans.

Entre 2002 et 2022, par exemple, la population de la RMR est passée de 710 234 à 848 776 habitants, soit une hausse de 19,5%.

«C’est une bonne croissance. La moyenne du Québec pendant la même période est de 16,9%», compare Carl Viel, président-directeur général de Québec International.

Attractive, la région continue d’offrir de nombreux avantages (voir tableau). Le coût de la vie est encore relativement faible par rapport à d’autres grandes villes canadiennes et les salaires y sont intéressants.

En vingt ans, la région a traversé deux crises économiques mondiales, accueilli le G7 et célébré les 400 ans de Québec. Le taux de chômage est passé de 5,4% en 2002 à 2,9% en 2022. C’est aussi 76 000 emplois créés, une augmentation de 21 % en 20 ans.

La croissance de l’emploi a été soutenue par la vitalité de différents secteurs. Parmi eux, on retrouve, le secteur des assurances, celui des technologies de l’information, de l’optique-photonique, de l’agroalimentaire et du tourisme, pour ne nommer que ceux-là.

Bilan positif

La RMR compte désormais 274 filiales étrangères sur son territoire, ce qui génère près de 61 000 emplois directs et indirects.

«Quand on regarde le bilan, on est très heureux. (...) La réussite revient à tout le monde qui a contribué au succès de la région pendant les vingt dernières années», a poursuivi M. Viel.

Québec International compte aujourd’hui 80 employés. Depuis 2008, l’organisation a réalisé 97 missions de recrutement de travailleurs et/ou d’étudiants internationaux, dont 46 virtuelles et 51 avec déplacement à l’international.

Que réserve l’avenir pour les vingt prochaines années?

«On aura des périodes de défis comme nous en avons eu dans les vingt dernières années. (...) Il y a vingt ans, on parlait moins des défis reliés au développement durable et aux enjeux reliés à la cybersécurité, aux changements qui s’en viennent avec l’intelligence artificielle. (...) On doit être capable de voir ce qui s’en vient pour aider à préparer les gens à faire face à ces défis-là et les aider à traverser les périodes un peu plus difficiles», a conclu M. Viel.

Évolution en 20 ans

54 855 immigrants au recensement de 2021, soit près de trois fois plus (+178,8 %) par rapport à 2001.

PIB réel de 40,13 G$ en 2022 (une hausse de 40,2 % depuis 2002)

76 000 emplois créés, soit une croissance de 21 % en 20 ans.

Le taux de chômage est passé de 5,4 % en 2006 à 2,9% en 2022

Ventes au détail 19 G$ en 2022 (une augmentation de 55,5 % en 20 ans)

PIB/habitant : 47 090 $ (+17 % de 2002 à 2022)

La diplomation en hausse de 10% (titulaire d’un baccalauréat ou grade supérieur)

Plus de 67 G$ investis entre 2006 et 2022

Source : Données extraites du bilan économique de Québec International