Québec, ville gourmande: un super comptoir à mac ’n’ cheese à Loretteville

Quand l’automne arrive, j’ai toujours hâte de renouer avec la bouffe réconfortante. Et au sommet de mes envies trône un bol fumant de macaroni au fromage! Un nouveau repaire à Loretteville offre un véritable eldorado pour les amateurs: un comptoir à mac ’n’ cheese décadents.

Il ne m’a fallu que quelques bouchées pour tomber en amour avec le comfort food ultime préparé par l’équipe de Super Super, qui vient d’ouvrir sur la rue Racine.

Le macaroni est crémeux, coulant et goûte le fromage pas à peu près. Même si le bol semble petit, la portion est juste parfaite. Il y a une dizaine d’options de garnitures, comme des saucisses à hot dog, du smoked meat, des merguez, du chili végé, des crevettes nordiques ou des champignons au vin blanc. Après avoir longuement hésité, j’ai finalement opté pour de petites boulettes barbecue vraiment délicieuses.

«Les garnitures, c’est ça qui rend ça magique», lance avec un enthousiasme contagieux Stéphan Doe, un des copropriétaires, avec sa conjointe, Brigitte Raymond Lebleu.

Photo Stevens LeBlanc

Les deux passionnés de cuisine ont fait de nombreux tests pour trouver le parfait mélange de fromages. Sans dévoiler tous les secrets, Brigitte m’a quand même révélé qu’ils utilisent du cheddar extra-fort orange (pour la couleur), de la mozzarella et du gruyère.

Les macaronis sont réchauffés dans leur emballage sous vide, juste avant de servir. Cela change tout: pas de passage au four ou dans un chaudron qui risquerait de dessécher les pâtes.

«C’est la manière optimale de le réchauffer, pour qu’il soit parfait», explique Brigitte. Leur concept a été mis au point pour l’ouverture de leur kiosque au Marché Jean-Talon à Montréal, en mai 2022, et les mac ’n’ cheese ont fait fureur.

Un pusher de bonne bouffe

Super Super est une enseigne éclatée au design funky créé par Francis Léveillé, un ancien graphiste de La Presse et ex-collègue de Stéphan Doe, qui a quitté son travail de photographe et vidéaste dans les médias pour vivre de sa passion culinaire.

C’est aussi une épicerie fine qui vend des conserves maison, des charcuteries artisanales, des viandes marinées et du prêt-à-manger gourmand.

Photo Stevens LeBlanc

Cela vous permet de repartir – comme moi – avec les fameuses boulettes barbecue ou d’essayer leurs cretons ciboulette, leur confit de canard, leur foie gras ou leurs polpette veau et parmesan. Psitt: il y a aussi de juteux poulets BBQ offerts uniquement le vendredi après-midi. En résumé, c’est un pusher de bonne bouffe!

Photo Stevens LeBlanc

«Chaque chose qu’on fait, on l’a testée et quand on la met en vente, c’est parfait à nos yeux, dit Stéphan. Et on pense que notre cuisine va faire déplacer les gens, c’est ça le pari qu’on fait.»

Pourquoi avoir choisi Loretteville? Leurs associés dans ce projet, Nicolas Légaré et Manon Cambefort de l’abattoir ADEL, au Bas-Saint-Laurent, étaient propriétaires du Nicky Sushi, qui était à cet endroit avant, et du logement au-dessus.

Stéphane et Brigitte ont saisi l’opportunité et déménagé leur vie et leurs enfants de Montréal à Québec pour ouvrir cette boutique dont ils rêvaient depuis le lancement de la marque Super Super en 2017.

Le couple mise sur la qualité avant tout. Par exemple, la viande vendue et cuisinée sur place provient de l’abattoir ADEL.

Photo Stevens LeBlanc

«Ça coûte un petit peu plus cher, mais au final le client gagne, car il mange de la viande de pâturage», plaide Stéphan, dont la cuisine est inspirée du chef Martin Picard. «J’aime son approche de faire des trucs qui sont réconfortants, qui nous rassurent.»

Je vous préviens, Super Super est le genre d’endroit où on ne peut aller juste une fois!

Super Super

197, rue Racine

Ouvert tous les jours jusqu’à 19h et les jeudis et vendredis jusqu’à 20h.

À noter: les macaronis au fromage seront bientôt offerts en livraison sur Doordash.