Record fracassé

Photo fournie par Beez

La 11e Collecte d’équipements sportifs organisée par Charlesbourg Toyota et Kia Beauport a connu un dénouement spectaculaire, le 30 septembre dernier, avec près de 4500 pièces d’équipements (photo) qui ont été redonnées aux familles dans le besoin en collaboration avec le centre communautaire Le Pivot. Vos dons s’ajoutent à celui de 11 000 $ en équipements neufs remis par les deux concessions afin de prêter main-forte à une cause importante. Aussi, le géant sportif Décathlon a fait l’attribution d’une carte-cadeau de 1500 $ parmi tous les donneurs et en affichant une liste de besoins en magasin. De gauche à droite : Jean-Samuel Grenier, DG des ventes, Charlesbourg Toyota ; Aline Gingras, DG, Charlesbourg Toyota ; Pierre Jacques, gagnant de la carte-cadeau Décathlon ; Richard Moisan, adjoint à la direction de la vie communautaire pour Le Pivot, et Mathieu Rochette, DG des ventes, KIA Beauport.

Nomination

Photo fournie par Arsenal

Le cabinet de service-conseils Arsenal annonce la nomination de Nancy Jalbert (photo), CPA, une professionnelle chevronnée en tant qu’associée. Mme Jalbert cumule plus de 30 ans d’expérience en service-conseils et en gestion d’entreprise. Elle se concentre sur la réussite des organisations en les accompagnant dans leurs réflexions et en mettant en place des actions concrètes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Au cours de sa carrière, elle a été associée responsable d’un groupe de conseil au sein de Raymond Chabot Grant Thornton. Elle a également occupé des postes de gestion des finances et des technologies au sein d’une importante société agroalimentaire québécoise. Elle a de plus été administratrice de conseils d’administration d’organisations à but non lucratif et professeure associée à la faculté des Sciences de l’administration de l’Université Laval. Elle sera basée au bureau d’Arsenal de Québec.

Hommage aux gardiens de la paix

Photo fournie par la Filiale 265

Une commémoration soulignant le 75e de l’engagement du Canada au sein des forces de l’Organisation des Nations Unies s’est tenue récemment sur le terrain de parade de la Citadelle de Québec. Les membres du Royal 22e Régiment (R22R), qui formaient ce défilé commémoratif, avaient invité les vétérans de la filiale 265 de la Légion royale canadienne de Québec (LRC) qui ont servi dans les missions de l’ONU à se joindre au défilé. Au son de la musique de R22R, les 18 vétérans de la filiale se sont présentés devant dignitaires et invités. Le lieutenant-colonel (Ret) Charles Côté était l’officier de revue.

Il est encore temps !

Photo fournie par le Groupe Garneau

Le 4e Encan annuel de la Maison des soins palliatifs du Littoral est en cours virtuellement depuis le 8 octobre dernier. Placé sous la présidence d’honneur de Marie Eve Garneau (photo), directrice générale pour le Groupe Garneau thanatologue, l’encan connaîtra sa conclusion ce soir, de 19 h à 20 h 30, avec un dernier sprint (À la criée), animé par Stéphane Dupont du FM 93 sur les ondes de Télémag Québec. Entre-temps, vous pouvez consulter la liste des objets à l’encan et miser en vous rendant sur le site de la Maison des soins palliatifs du Littoral au mspdulittoral.com (section encan).

Anniversaires

Photo d’archives

Jean Furois (photo), ex-président du Fan-club des Nordiques et maniaque de vélo, qui a dû cependant subir deux chirurgies majeures au cours de la dernière année, qui l’ont forcé à des traitements de réadaptation, 82 ans... Catherine Soulard, docteure au Centre Chiropratique Soulard Tickel, 40 ans... Lindsey Vonn, ex-championne de ski américaine, 41 ans... Alexandre Tagliani, pilote automobile, 51 ans... France Gagné, ex-athlète paralympique, 61 ans... Jean-Claude Van Damme, acteur, réalisateur et producteur belge, 63 ans... Martina Navratilova, championne de tennis, 67 ans... Emmanuelle, chanteuse québécoise, 81 ans.

Disparus

Photo AFP

Le 18 octobre 2021 : Colin Powell (photo), 84 ans, ancien secrétaire d’État des É.-U. et première personnalité afro-américaine à avoir occupé ce poste... 2018 : Danny Leiner, 57 ans, réalisateur, producteur et scénariste américain... 2017 : Brent Briscoe, 56 ans, acteur américain... 2015 : Paul West, 85 ans, écrivain britannique... 2013 : Allan Stanley, 87 ans, ancien défenseur étoile de la Ligue nationale de hockey (LNH)... 2012 : Steve Vézina, 36 ans, ex-gardien de but de la LNAH (Chiefs de Laval) qui a joué son hockey junior à Beauport (Harfangs)... 2008 : Dee Dee Warwick, 63 ans, chanteuse de soul américaine... 2006 : Bobby Hachey, 74 ans, chanteur country... 1999 : Paul Baillargeon, 77 ans, ex-lutteur professionnel... 1982 : Pierre Mendès France, 75 ans, premier ministre en France en 1954... 1966 : Elizabeth Arden, 87 ans, cosmétologue d’origine canadienne... 1966 : Sebastian Spering Kresge, 99 ans, fondateur de la chaîne de magasins au rabais.