Rire aux larmes avec QS et le NPD

Avec l’actualité qui est de plus en plus sombre et inquiétante, les occasions de rire de bon cœur se font rares.

Heureusement, on peut toujours compter sur les partis de gauche pour nous dérider.

CARTON JAUNE!

Prenez le NPD.

Le parti de Jagmeet Singh était récemment en congrès.

En ouverture, une dame a expliqué les différentes consignes aux membres du parti.

La dernière fois que j’ai ri comme ça, c’est quand Ti-Gus et Ti-Mousse ont chanté Le reel de la guénille.

Voici ce qu’elle a dit:

«Nous vous rappelons que nous imposerons la parité des genres aux micros. Laissez parler les gens qui souffrent de discrimination systémique, dont les femmes, les Noirs, les personnes racisées, les membres des Premières Nations, les handicapés et les membres de la communauté LGBTQ2+.

«Afin de prioriser l’équité des genres, si vous vous identifiez à un genre autre que le genre masculin, on va vous donner un carton jaune lors de votre enregistrement, et vous pourrez brandir ce carton lorsque vous arriverez au micro, afin que nous puissions vous identifier facilement et vous donner la parole en priorité.

«Nous, les néo-démocrates, voulons créer des espaces inclusifs, et c’est pourquoi il y aura un micro mobile pour ceux qui ne peuvent se déplacer.

« Si vous avez d’autres besoins, et si vous faites partie d’un groupe que nous avons oublié de mentionner, s’il vous plaît, levez votre main et quelqu’un va vous aider.»

C’est pas génial, ça?

On dirait un sketch de Saturday Night Live!

Et après ça, on dira que Denys Arcand a caricaturé les wokes dans son dernier film!

Pas besoin: ils se caricaturent eux-mêmes!

Bref, si tu es membre du NPD et que tu es un homme blanc hétérosexuel qui a l’usage de ses quatre membres, reste chez toi, on ne veut pas t’entendre!

À moins que tu dises que tu t’identifies comme femme (le temps du congrès), auquel cas on va te faire passer avant tout le monde.

LES MENSONGES DE QS

Autre excellente source de rigolade: Québec solidaire.

Lors de leur premier débat, les trois candidates à la chefferie au poste de co-porte-parole féminine ont échangé sur les thèmes de l’indépendance, du nationalisme et de l’immigration.

Elles s’entendent toutes pour dire qu’elles sont pour un «nationalisme inclusif».

Euh... Contrairement à qui...?

Quel parti est pour un nationalisme «exclusif» au Québec?

Si le Québec était un pays, nous ferions partie des pays qui acceptent le plus d’immigrants par année au prorata!!!

Ce n’est pas suffisant? Il faut en accueillir encore plus?

«Quand je vois le PQ avoir un discours de fermeture des frontières, pour moi, ce n’est pas progressiste...», a dit la députée de Sherbrooke, Christine Labrie.

Hein? Le PQ veut fermer les frontières?

Depuis quand?

Le débat de QS se déroulait dans une salle.

Il y avait sûrement un écriteau dans la salle rappelant que l’endroit ne pouvait pas contenir plus de X personnes.

Ça s’appelle «tenir compte de la capacité d’accueil».

Une idée que même la gauche française embrasse.

Faut croire qu’à QS, ils n’ont pas reçu le mémo.