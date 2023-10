«Super Mario Bros. Wonder»: Nintendo offre une nouvelle aventure colorée et épatante à Mario et sa bande

Plus de 35 années après leur première aventure, Mario, Luigi, Peach et compagnie sont toujours capables de surprendre, d’émerveiller et de se réinventer. La preuve: Super Mario Bros. Wonder, un excellent nouveau chapitre qui vient souffler un vent de fraîcheur sur la populaire saga vidéoludique.

Il est attendu de pied ferme, ce Super Mario Bros. Wonder, les joueurs ayant patienté plus d’une décennie avant d’avoir droit à un aventure bidimensionnelle inédite du plombier et ses amis. À chaque année, les attentes montaient d’un cran. Mais les fans peuvent d’ores et déjà être rassurés, leur patience est joliment récompensée.

Car c’est avec un pied dans la tradition et un autre dans l’ère moderne que Mario et sa bande reprennent aujourd’hui du service pour sautiller, grimper, tournoyer et récolter moult pièces d’or. On retrouve aujourd’hui nos héros en plein cœur du Royaume des fleurs – plutôt que celui des champignons – où ils partent à la recherche de graines prodiges, éléments magiques leur permettant de contrer l’invasion de Bowser et son armée de Koompas, Goombas et autres Boos.

Mais si l’intrigue a déménagé vers une nouvelle contrée, les joueurs ne sont pas pour autant dépaysés; c’est dans des environnements représentant les archétypes classiques – le désert, les grottes, la plage, etc – qu’ils devront affronter les sbires de Bowser. L’esthétique usuelle demeure intacte, avec ses personnages éclatants et ses mondes franchement invitants.

Une dose de magie

On parvient tout de même à insuffler une bonne dose de nouveauté dans les mécaniques de jeu avec l’introduction de fleurs prodiges, entités magiques cachées dans chacun des niveaux. Leur contact déclenche une réaction imprévisible, venant changer l’univers dans lequel nos héros évoluent, ou même la morphologie de ceux-ci. Elles peuvent donner lieu à des effets visuels psychédéliques, des envolées spectaculaire, des mutations diverses... bref, leurs effets sont aussi variés qu’ils sont colorés, dynamiques et vivifiants. Vraiment, une belle et bonne idée de la part de Nintendo qui vient transformer le cours de la partie et innover de belle manière, même après toutes ces années.

Une autre manière utilisée par le géant nippon pour brasser les cartes? L’ajoute de badges, récoltées en cours de route qui viennent octroyer aux personnages différentes aptitudes, allant du saut vertigineux au vol plané, en passant par la magnétisation ou encore l’invisibilité. Le joueur peut en équiper une à chaque niveau, permettant ainsi une multitude de stratégies variées.

Adorable, mais pas enfantin

Et ça, c’est sans compter les nouvelles transformations de Mario et ses amis. On a fait grand état de celle où nos héros se dotent d’une trompe, assumant les traits d’un éléphant capable de transporter de l’eau ou encore de fracasser des objets – ou des ennemis, c’est selon – grâce à leur nouvelle carrure. Dans d’autres circonstances, les personnages se transformeront en foreuse ou pourront souffler des bulles pour emprisonner leurs ennemis.

Mais ne vous laissez pas berner par ces animations adorables; Super Mario Bros. Wonder n’a rien d’un jeu enfantin ou fastoche. En fait, il propose un défi relevé, même pour les joueurs les plus aguerris qui devront se creuser le ciboulot ou encore recommencer un niveau plusieurs fois pour en venir à bout. À titre d’exemple, on a investi une bonne quinzaine d’heures dans ce titre, sans encore boucler l’affront final avec Bowser.

Super Mario Bros. Wonder s’impose donc aisément comme un vent de fraîcheur venu décoiffer le plus célèbre des plombiers animés. Nintendo offre ainsi non seulement un véritable bonbon pour les fans, soit de rutilantes retrouvailles avec Mario, Luigi, Peach et Daisy, mais également la preuve qu’ils qui n’ont visiblement pas fini de nous divertir.

Super Mario Bros. Wonder ★★★★☆