Système de santé: la maison des fous épisode 1726

Vous avez sûrement mille et une histoires similaires.

Samedi soir, ma mère de 76 ans m’appelle pour me dire qu’elle doit voir un médecin, elle est bien découragée. La dernière fois qu’elle a tardé, elle a terminé hospitalisée.

Bonne nouvelle, ma mère a un médecin de famille. Or, à sa clinique, on lui propose un rendez-vous à la mi-novembre. Un mois plus tard?!

Mais il y a une alternative pour les urgences: aller se mettre en ligne dehors lundi matin à 6h. À 7h, on vous laissera entrer, à 8h si vous avez de la chance, on vous confirmera un rendez-vous dans la journée.

Faire la file comme à Cuba

On va s’entendre que quand tu es malade, pire si tu as 76 ans, aller faire le pied de grue dehors à 6h pour «peut-être» avoir un rendez-vous, c’est pas mal ordinaire. Mais bon, il faut ce qu’il faut.

Or, ce qui ajoute au découragement, c’est que ma mère sait très bien qu’elle aura besoin d’un prélèvement qui ne s’offre pas à sa clinique.

Avant, c’était simple: après le médecin, tu allais au CLSC sans rendez-vous ou à l’hôpital avec ta requête. C’était sûrement trop simple. Dorénavant, le CHUM accepte juste ses propres patients. Les CLSC exigent des rendez-vous. Sur Clic santé, les premières disponibilités pour un prélèvement sont dans plus d’un mois...

Après avoir perdu tout notre après-midi dimanche à chercher des options à travers le service en ligne et le 811 – je vous épargne les détails de problèmes et absurdités rencontrés, le pire étant qu’il n’y a pratiquement aucun rendez-vous disponible sur les plateformes web –, le meilleur des scénarios pour ma mère sera une prescription en quatre jours. Je note au passage que pour 350$, une clinique privée m’a rappelée dans les deux minutes pour me proposer un clé en main en 24 heures.

Seule option simple est l’urgence

Ne vous demandez pas pourquoi les gens se pointent à l’urgence des hôpitaux. Tu vas peut-être attendre 15-20 heures sur une chaise, mais quand tu sors de là, au moins, tu as vu le médecin, fait les tests, et tu as une prescription en main. Avec la population vieillissante, il est impératif de simplifier les choses.