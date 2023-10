Trafic de stupéfiants: 4 kg de cocaïne saisis à Gatineau

Une frappe antidrogue qui a ciblé mercredi un groupe du crime organisé s’est soldée par la saisie de plusieurs quantités de drogue, dont 4 kg de cocaïne en Outaouais.

Les perquisitions ont été menées dans cinq résidences et quatre véhicules à Gatineau, Thurso et Papineauville, par l’Escouade régionale mixte Outaouais, qui collaborait avec le Service de police de la Ville de Gatineau et le service de police de la MRC des Collines.

Lors de ces perquisitions, les policiers ont pu saisir environ 4 kg de cocaïne, plus de 12 000 comprimés de méthamphétamine, une arme à plomb et des munitions d’arme, selon la Sûreté du Québec (SQ).

Une somme d’argent de 57 000 $ a été également saisie ainsi que les quatre véhicules, comme bien infractionnel, dans cette opération qui visait la recherche d’éléments de preuve supplémentaires reliés aux individus suspectés de trafic de stupéfiants.

«Les items qui ont été saisis aujourd’hui pourraient aider à démontrer l’implication d’une ou de plusieurs personnes dans des activités de trafic de stupéfiants dans différents secteurs», a indiqué la SQ.