Pour une majorité d'Israéliens, Nétanyahou est en partie responsable

Le groupe terroriste palestinien Hamas a perpétré les épouvantables massacres du 7 octobre, mais le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou porte une part de responsabilité.

Selon un sondage, la grande majorité des Israéliens (86%) attribue l'attaque du Hamas à un échec du gouvernement Nétanyahou, dont 79% des partisans de sa coalition. L’ancien premier ministre et ex-chef de l’armée israélienne, Ehud Barak, a imputé à Nétanyahou «le plus grand échec de l’histoire d’Israël». Moshe Yaalon, un autre ex-chef d’état-major, a déclaré que «chaque jour où Nétanyahou reste au pouvoir met Israël en danger».

Deux médias israéliens réputés, Haaretz et le Times of Israel, affirment que Nétanyahou porte la responsabilité morale des horribles atrocités commises par les terroristes du Hamas contre des civils. Ils accusent Nétanyahou d’avoir aidé le Hamas pour affaiblir les dirigeants palestiniens du Fatah en Cisjordanie. Le but de Nétanyahou et de son gouvernement ultra-orthodoxe est de créer un Grand Israël de la Méditerranée au Jourdain qui engloberait la Cisjordanie.

De plus, imprévoyant, il a concentré les efforts militaires israéliens en Cisjordanie, y déplaçant des troupes déployées le long de la frontière de Gaza: des violences commises par des colons juifs y avaient entraîné des représailles palestiniennes.

Diviser pour régner

Selon Haaretz, Nétanyahou a soutenu le pouvoir du Hamas à Gaza pour empêcher la création d’un État palestinien unifié aux côtés d’Israël. Le journal rapporte qu’il a déclaré, lors d’une réunion du parti Likoud en 2019: «Ceux qui veulent contrecarrer la création d’un État palestinien devraient soutenir le renforcement du Hamas et le transfert d’argent au Hamas.» «Cela fait partie de notre stratégie: isoler les Palestiniens de Gaza des Palestiniens de Cisjordanie.»

La priorité de Nétanyahou, c’est, avant tout, d’éviter d’aller en prison. Il a nommé l’extrémiste Bezalel Smotrich son ministre des Finances parce qu’il s’est engagé à le soutenir dans son initiative pour abolir l’indépendance du système judiciaire israélien.

Smotrich, chef du Parti sioniste religieux, partage aussi sa stratégie anti-palestinienne. Il a déclaré en 2015 que la politique israélienne consistait à traiter l’Autorité palestinienne comme un fardeau et le Hamas comme un atout. Le chroniqueur David Rosenberg de Haaretz décrit le Parti sioniste religieux comme «animé par la suprématie juive et le racisme anti-arabe».

Dans le Times of Israel, Tal Schneider écrit que les différents gouvernements dirigés par Nétanyahou ont adopté une approche mettant à genoux le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, tout en prenant des mesures pour soutenir le Hamas. Tant que les Palestiniens restent divisés entre eux – le Hamas à Gaza et le Fatah en Cisjordanie –, des négociations en vue d’en arriver à un accord de paix et d’avancer vers la création d’un État palestinien sont impossibles.

Le Hamas et l’or du Qatar

Nétanyahou a même mené des négociations indirectes via l’Égypte avec le Hamas, autorisant l’entrée à Gaza de centaines de millions de dollars du Qatar depuis 2014.

Soutenu par cette politique, le Hamas est devenu de plus en plus fort et a sans doute utilisé une partie de ces subsides pour accroître ses capacités militaires offensives et défensives, préparant ainsi son attaque du 7 octobre. Des milliers de civils israéliens et palestiniens – dont de nombreux enfants – paient et vont payer de leur vie les conséquences sanglantes des manipulations machiavéliques de Nétanyahou.