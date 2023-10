Une nouvelle vidéo montre l’attaque du Hamas sur des civils à Sderot

Attention les images ci-dessus sont difficiles à regarder

Des images de vidéosurveillance de la ville frontalière israélienne de Sderot montrent les premiers instants de l’attaque surprise du Hamas samedi 7 octobre, alors que les militants commencent à se déchaîner dans les communautés, tuant finalement des centaines de personnes et en kidnappant d’autres.

On voit notamment sur les images vérifiées par Reuters, un combattant du Hamas tuer un automobiliste froidement, avant de tenter de sortir son corps du véhicule.

Le pied de la victime s’enfonce sur l’accélérateur. La voiture avance donc en trainant une partie du corps sur la chaussée.

Dans la même vidéo, il est aussi possible de voir des camionnettes transportant des militants du Hamas traversant la ville, ciblant plusieurs véhicules sur leur passage.

Deux personnes ont été vues fuyant leurs véhicules après avoir rencontré les militants entrant dans la ville.

Un autre véhicule a été aperçu en feu sur une autoroute menant au centre de Sderot.

Reuters a pu vérifier l'emplacement des vidéos à Sderot, en Israël, grâce aux statues situées aux ronds-points, aux structures routières et aux bâtiments qui correspondent aux images satellite et aux fichiers.

L'attaque du groupe militant palestinien a tué au moins 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils.

En réponse, les forces israéliennes ont mené leur bombardement le plus féroce sur Gaza, tuant plus de 3 000 Palestiniens et imposant un siège total à l'enclave sous blocus contrôlée par le Hamas, alimentant la colère des Palestiniens de Cisjordanie.