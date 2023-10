Vitesse en zone de travaux: des comportements qui mettent à risque des signaleurs de Sept-Îles

L’insouciance de certains automobilistes en zone de travaux donne des sueurs froides aux signaleurs routiers du chantier du pont de la rivière des Rapides à Sept-Îles, où la limite de vitesse et les feux rouges sont régulièrement ignorés.

Un appel à la vigilance est lancé par Frédéric Gagnon, propriétaire de la compagnie Remorquage FG.

Il constate régulièrement de grands excès de vitesse sur ce chantier routier. Lui et ses employés ne se sont jamais habitués à être frôlés par des véhicules pesant au minimum 1000 kilogrammes dans une zone dont la limite maximale est fixée à 50 km/h.

«On n’est pas gros quand le véhicule passe à 100 km/h à côté de nous. Quand on fait une installation, le corridor de sécurité n’est généralement pas respecté. Des fois, il a fallu se tasser pour ne pas se faire percuter par les voitures», indique M. Gagnon.

La vitesse excessive n’est pas le seul problème sur ce chantier dont la circulation se fait en alternance pendant le jour.

De nombreux automobilistes poursuivent leur route, ou accélère même, lorsque le feu de circulation vire au rouge, comme a pu constater TVA Nouvelles cinq fois en une demi-heure.

Aux heures achalandées, un signaleur doit être sur place.

«Le monde brûle les rouges. Tu ne peux pas contrôler ton trafic, a indiqué Frédéric Dupont, chef d'équipe chez Remorquage FG. Avec des signaleurs, tu peux plus contrôler. Tu les vois arriver, tu baisses ta barrière, ils n’ont pas le choix d’arrêter.»

Frédéric Gagnon lève parfois le ton, mais tente à tout prix d’éviter les escalades verbales qui pourraient mener à la violence physique.

«C’est tout le temps un effet de surprise quand un véhicule arrive sur notre ligne d’arrêt à une grande vitesse et qu’on sait qu’il n’arrêtera pas. On n’a pas le choix de lâcher de bons cris, a-t-il expliqué. Je ne suis pas fâché. Je veux juste que le véhicule arrête. Habituellement ça marche. J’ai une bonne voix. Après, je prends le temps d’aller m’expliquer à la personne. Quand on est signaleur, il faut aussi apprendre à calmer le jeu.»

Davantage de mesures pour faire ralentir les «pressés»

L’installation de cinémomètres a fait lever le pied de certains automobilistes.

Pour hausser davantage la sécurité du secteur, la zone de la limite de vitesse à 50 km/h a été allongée de part et d’autre du chantier cette semaine.

Cependant, malgré ces précautions, le danger reste présent et une question demeure sans réponse pour Frédéric Gagnon : pourquoi des automobilistes sont-ils si pressés?

«Je ne comprends pas [ce] qui urge, qui presse. Aller sortir son chat, son chien? Je ne le sais pas. Être en retard au travail? Bien mieux d’être cinq minutes en retard que d’avoir tué quelqu’un», lâche le propriétaire de Remorquage FG.